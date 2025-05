ジブリ の立体造型物展】 開催期間:5月27日~9月23日 営業時間:9時30分~20時(最終入場19時) 会場:天王洲・寺田倉庫 B&C HAL L/E HAL L 料金: 大人 1,900円~ 中・ 高校生 1,600円~ 小学生 1,200円~ ※日時指定予約制

5月27日から9月23日まで天王洲・寺田倉庫 B&C HALL/E HALLにて開催される「ジブリの立体造型物展」にて、「フォトスポットコーナー」が設けられている。

来場者が一緒に撮影できる「フォトスポットコーナー」では、「コクリコ坂から」、「耳をすませば」、「君たちはどう生きるか」の3作品の1シーンを立体造型物で表現したセットが登場。まるでスタジオジブリ作品の中に入り込んだかのようなシチュエーションでの写真撮影が楽しめる。

今回はメディア向けの内覧会にて撮影できる機会を得たので、本稿では撮り下ろしで紹介していく。

(C) 1995 Aoi Hiiragi, Shueisha/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NH

(C) 2011 Chizuru Takahashi, Tetsuro Sayama/Keiko Niwa/Studio Ghibli, NDHDMT

(C) 2023 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli