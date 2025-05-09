¡Ö¥¢ー¥Þー¥É¡¦¥³¥¢VI ¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¥á¥¿¥ë¥Á¥ãー¥à¡×Âè2ÃÆ¡Ê¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤/¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥È¥¤¡Ë¤¬8·îÈ¯Çä¥ô¥§¥¹¥ÑーÉôÂâ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¡ÖV.Ⅰ ¥Õ¥í¥¤¥È¡×¡ÖV.II ¥¹¥Í¥¤¥ë¡×¤Ê¤ÉÁ´6¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥½ー¥¿¤Ï¡¢¡Ö¥¢ー¥Þー¥É¡¦¥³¥¢VI ¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¥á¥¿¥ë¥Á¥ãー¥à2¡×¤ò8·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤¬1²ó500±ß¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥È¥¤¤¬1¸Ä550±ß¡£
¡¡¥Õ¥í¥à¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥á¥«¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ö¥¢ー¥Þー¥É¡¦¥³¥¢VI ¥Õ¥¡¥¤¥¢ー¥º¥ª¥Ö¥ë¥Ó¥³¥ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥¿¥ë¥Á¥ãー¥àÂè2ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡£º£ÃÆ¤Ë¤Ï¡¢¥ô¥§¥¹¥ÑーÉôÂâ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¡ÖV.Ⅰ ¥Õ¥í¥¤¥È¡×¡¢¡ÖV.II ¥¹¥Í¥¤¥ë¡×¡¢¡ÖV.IV ¥é¥¹¥Æ¥£¡×¡¢¡ÖV.VII ¥¹¥¦¥£¥ó¥Ðー¥ó¡×¡¢¡ÖV.VIII ¥Ú¥¤¥¿ー¡×¤Î5¼ï¤È¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ë¥Ø¥¤¥º¡¦¥ª¥ë¥È¥¥¥¹Åë¾è»þ¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡Ö¥é¥¹¥Æ¥£¡×¤ò´Þ¤á¤¿Á´6¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥È¥¤¤ÎÍ½Ìó¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥½ー¥¿¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢1BOX¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤¬1ËçÆ±º¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥È¥¤
V.Ⅰ ¥Õ¥í¥¤¥È
V.II ¥¹¥Í¥¤¥ë
V.IV ¥é¥¹¥Æ¥£
V.VII ¥¹¥¦¥£¥ó¥Ðー¥ó
V.VIII ¥Ú¥¤¥¿ー
¥é¥¹¥Æ¥£
¥µ¥ó¥×¥ë²èÁü¡Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¥½ー¥¿¸ø¼°¥¹¥È¥¢¹ØÆþÆÃÅµ¡Û
¥¹¥¿¥¸¥ª¥½ー¥¿¸ø¼°¥¹¥È¥¢¹ØÆþÆÃÅµ ¥µ¥ó¥×¥ë²èÁü
(C)Bandai Namco Entertainment Inc./(C)FromSoftware, Inc. All rights reserved.