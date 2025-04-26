北九州vs松本 スタメン発表
[4.26 J3第1節](ミクスタ)
※14:00開始
主審:山岡良介
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 4 長谷川光基
DF 22 山脇樺織
DF 44 辻岡佑真
DF 76 坂本稀吏也
MF 8 町田也真人
MF 11 喜山康平
MF 17 岡野凜平
MF 32 高柳郁弥
MF 99 樺山諒乃介
FW 10 永井龍
控え
GK 27 田中悠也
DF 50 杉山耕二
MF 7 平原隆暉
MF 14 井澤春輝
MF 21 牛之濱拓
MF 28 木實快斗
MF 34 高吉正真
FW 18 渡邉颯太
FW 24 吉長真優
監督
増本浩平
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 27 二ノ宮慈洋
DF 36 松村厳
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 17 山本龍平
MF 18 大橋尚志
MF 22 佐相壱明
MF 24 小川大貴
FW 42 田中想来
控え
GK 33 キム・ジュンヒョン
DF 16 宮部大己
DF 40 樋口大輝
DF 49 本間ジャスティン
MF 13 石山青空
MF 30 國分龍司
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 11 浅川隼人
監督
早川知伸
※14:00開始
主審:山岡良介
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 4 長谷川光基
DF 22 山脇樺織
DF 44 辻岡佑真
DF 76 坂本稀吏也
MF 8 町田也真人
MF 11 喜山康平
MF 17 岡野凜平
MF 32 高柳郁弥
MF 99 樺山諒乃介
FW 10 永井龍
控え
GK 27 田中悠也
DF 50 杉山耕二
MF 7 平原隆暉
MF 14 井澤春輝
MF 21 牛之濱拓
MF 34 高吉正真
FW 18 渡邉颯太
FW 24 吉長真優
監督
増本浩平
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 27 二ノ宮慈洋
DF 36 松村厳
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 17 山本龍平
MF 18 大橋尚志
MF 22 佐相壱明
MF 24 小川大貴
FW 42 田中想来
控え
GK 33 キム・ジュンヒョン
DF 16 宮部大己
DF 40 樋口大輝
DF 49 本間ジャスティン
MF 13 石山青空
MF 30 國分龍司
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 11 浅川隼人
監督
早川知伸