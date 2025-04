【ローソン 可哀想に!キャンペーン】 5月6日より実施予定(一部商品は4月29日より順次発売) 【おぱんちゅうさぎエンタメくじ】 販売期間:4月29日~ 価格:1回770円

ローソンはイラストレーター・可哀想に!氏とのコラボキャンペーンを5月6日より実施する。なお、一部商品は4月29日より順次発売される。

今回実施されるのは、可哀想に!氏による「おぱんちゅうさぎ」のグッズや、オリジナルフード、コラボくじなどが展開されるキャンペーン。

オリジナルグッズは、「ミニトートバッグ」や「トレーディング缶バッチ」などが数量限定で販売。また、LoppiとHMV限定で「リバーシブルタオルブランケット」や「なりきり!からあげクンぬいぐるみ」などが取り扱われる。

また、4月29日より販売される「おぱんちゅうさぎエンタメくじ」では「おぱんちゅワッサンクッション」や「メラミンプレート&ラバーコースターセット」などがラインナップされる。くじは一回770円。

その他、対象のお菓子を買うと先着順でクリアファイルがプレゼントされる企画や、Xでの引用リツイートキャンペーンなども実施される。

【コラボグッズ(一部)】

ミニトートバッグ

トレーディング缶バッチ

おぱんちゅワッサンクッション(Loppi・HMV限定)

【コラボフード(一部)】

イトウ製菓「おぱんちゅうさぎ いちごのタルト」

おぱんちゅうさぎandんぽちゃむグラス付きゼリー 白桃味

【おぱんちゅうさぎエンタメくじ 各賞ラインナップ(一部)】

