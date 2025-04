注目の新店を一挙ご紹介！ 3月の「New Open News」ランキング

「New Open News」における人気記事ランキングTOP10を発表! まだ読んでいないという人は、ぜひランキングで新店をチェックしてくださいね。

最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。中でも「注目の新店」を紹介する「New Open News」の連載は、記事本数も多い人気企画の一つです。本稿では、3月の「New Open News」において最も読まれた人気記事ランキングTOP10(※)を発表します! まだ読んでいないという人は、ぜひランキングでチェックしてみてくださいね。

※集計期間:2025年3月1日〜3月31日

【10位】洋食堂葡萄 神楽坂(東京・牛込神楽坂)

第10位は、2025年2月、牛込神楽坂駅から徒歩5分ほどの場所にオープンした「洋食堂葡萄 神楽坂」です。2020年から中野で営業している「洋食堂葡萄」の姉妹店になります。

洋食堂葡萄 神楽坂 写真:お店から

【9位】麺処 全て(大阪・桃谷)

<店舗情報>◆洋食堂葡萄 神楽坂住所 : 東京都新宿区神楽坂5-30TEL : 050-5595-6473

第9位は、2025年1月、桃谷駅から徒歩8分ほどの場所にオープンした「麺処 全て」です。オープンして間もないですが、鶏のうまみが凝縮された濃厚鶏そばが人気を呼んでいます。

麺処 全て 写真:お店から

【8位】TOKYO RAMEN かいか(東京・中野)

<店舗情報>◆麺処 全て住所 : 大阪府 大阪市 生野区桃谷2-17-12TEL : 不明の為情報お待ちしております

第8位は、2025年2月、中野駅から徒歩6分ほどの場所にオープンした「TOKYO RAMEN かいか」です。天然素材の無化調スープと自家製麺を使った、こだわりのラーメンを提供しています。

TOKYO RAMEN かいか 写真:お店から

【7位】MARUYAMA(東京・茅場町)

<店舗情報>◆TOKYO RAMEN かいか住所 : 東京都中野区中野5-50-6TEL : 未開通

第7位は、2025年3月22日、日本橋兜町の「K5」内にオープンした居酒屋「MARUYAMA」です。代々木上原のビストロ「MAISON CINQUANTE CINQ(メゾン・サンカントサンク)」や「ランタン 池尻大橋店」などを展開する株式会社シェルシュの丸山智博シェフが手掛けています。

MARUYAMA 写真:お店から

【6位】創作麺 ひとすじ(東京・方南町)

<店舗情報>◆MARUYAMA住所 : 東京都中央区日本橋 兜町 3-5 K5 1FTEL : 未開通

第6位は、2025年2月、方南町駅から徒歩2分ほどの場所にオープンした「創作麺 ひとすじ」です。煮干しだしの中華そばと、香り豊かな担々麺を提供しています。

創作麺 ひとすじ 出典:ishiken0617さん

【5位】とんかつ 蒼樹(神奈川・上大岡)

<店舗情報>◆創作麺 ひとすじ住所 : 東京都杉並区方南2-18-6TEL : 03-5929-9303

第5位は、2025年2月、上大岡駅から徒歩7分ほどの場所に移転オープンした「とんかつ 蒼樹(そうき)」。同店は「食べログ とんかつ 百名店」にも選出されている実力店です。

とんかつ 蒼樹 出典:withupdesignworxさん

【4位】海鮮・鮨 食べ放題 かに村 上野本店(東京・上野)

<店舗情報>◆とんかつ 蒼樹住所 : 神奈川県横浜市港南区最戸1-3-4TEL : 045-291-2897

第4位は、2025年3月、行列のできる高級ブッフェ「海鮮ブッフェダイニング 銀座八芳」の姉妹店としてオープンした「海鮮・鮨 食べ放題 かに村 上野本店」です。

海鮮・鮨 食べ放題 かに村 上野本店 写真:お店から

【3位】CLOVE CAFE&BAKERY、CLOVE DINING ROOM(東京・表参道)

<店舗情報>◆海鮮・鮨 食べ放題 かに村 上野本店住所 : 東京都 台東区 上野3-28-6 第一大島ビル 1FTEL : 050-5595-9125

第3位は、2025年1月、表参道駅から徒歩1分ほどの場所にオープンした、こだわりのおいしいパンを楽しめる「CLOVE CAFE&BAKERY」と、カジュアルなビストロ「CLOVE DINING ROOM」です。

CLOVE CAFE&BAKERY 写真:お店から

【2位】スコーン専門店KODAMA 東京池袋店(東京・池袋)

<店舗情報>◆C LOVE CAFE&BAKERY住所 : 東京都 渋谷 区神宮前4-2-14 B1 F1 TEL : 03-6910-5422

第2位は、2024年12月、池袋駅から徒歩5分ほどの場所にオープンした「スコーン専門店KODAMA 東京池袋店」です。

スコーン専門店KODAMA 東京池袋店 出典:あゆみ2011さん

【1位】中華そば ふじい 新中野店(東京・新中野)

<店舗情報>◆スコーン専門店KODAMA 東京 池袋 住所 : 東京都豊島区東 池袋 1-6-4 伊藤ビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

第1位に輝いたのは、2025年1月、新中野駅4番出口から徒歩約2分のところにオープンした「中華そば ふじい 新中野店」です。本店は大阪の芦原橋に2011年に開業。現在、大阪エリアに難波と野田阪神も含む、計3店舗を展開しています。

中華そば ふじい 新中野店 出典:haidouさん

<店舗情報>◆中華そば ふじい 新中野店住所 : 東京都中野区中央3-34-1 プラム鍋横 1FTEL : 03-6755-3042

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? 他にもNew Open Newsの連載では、日々話題の新店を紹介しています。ぜひ、新たなお店開拓の参考にしてくださいね。

文:食べログマガジン編集部

