通常、新しくWindows 11をセットアップする際にはインターネットへの接続とMicrosoftアカウントへのサインインが求められますが、特定のコマンドを入力することで回避することが可能でした。しかし、Microsoftが記事作成時点で最新のプレビュービルドでこのコマンドラインを削除したと発表しています。Announcing Windows 11 Insider Preview Build 26200.5516 (Dev Channel) | Windows Insider Blog

You can still bypass the network requirement in OOBE by setting the BypassNRO DWORD yourself. Open regedit, create the DWORD under HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE, set it to 1 and reboot. Only the script is gone. https://t.co/VJVG2Pd6w4 pic.twitter.com/0pOn2Cw3ze— phantomofearth ???? (@phantomofearth) March 28, 2025

https://blogs.windows.com/windows-insider/2025/03/28/announcing-windows-11-insider-preview-build-26200-5516-dev-channel/Windows 11 blocks easy Microsoft Account skip during setup | Windows Centralhttps://www.windowscentral.com/software-apps/windows-11/microsoft-will-force-windows-11-installs-to-use-a-microsoft-account-confirms-removal-of-popular-setup-bypassWindows 11 is closing a loophole that let you skip making a Microsoft account | The Vergehttps://www.theverge.com/news/638967/microsoft-windows-11-account-internet-bypass-blockedWindows 11のバージョン22H2に当たるBuild 26200.5516と26120.3653では、セットアップ中にインターネット接続とMicrosoftアカウントが必須となりました。Windows 11 ProもHomeと同じくMicrosoftアカウントが必須になる見込み - GIGAZINEしかし、コマンドプロンプトから「BypassNRO.cmd」を実行するとセットアッププロセスが中断され、インターネット接続とMicrosoftアカウントへのログインを回避することができました。「Windows 11 Home(22H2)」で「ネットワークに接続しましょう」をスキップしてローカルアカウントを作成する方法 - GIGAZINEMicrosoftは2025年3月28日の公式ブログ記事で、プレビュービルド26200.5516の更新内容に「Windows 11のセキュリティとユーザー体験を向上させるため、ビルドからBypassNRO.cmdスクリプトを削除します。この変更により、すべてのユーザーがセットアップ完了時にインターネット接続およびMicrosoftアカウントが必須になります」と記しました。BypassNRO.cmdの削除は、記事作成時点ではプレビュービルドでの更新内容ですが、数週間以内には正式版にもプッシュされる可能性があります。ただし、すでにBypassNRO.cmdを使わずともインターネット接続を回避する方法がX(旧Twitter)に投稿されています。phantomofearth氏によれば、Windows 11のセットアップ画面でコマンドプロンプトからレジストリエディタを開き、「HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE」のキーにある「DWORD(32-bit)」の名前を「BypassNRO」に、値を「1」に変更して再起動すれば、インターネット接続とMicrosoftアカウントへのログインを回避できるようになると報告しています。また、セットアップフェーズをバイパスするunattend.xmlの自動化を試用するなどの方法もあるとのことですが、Windows関連のニュースをまとめるWindows Centralは「そうしたやり方は作業が多く、新しくWindowsインストールイメージを最初から作成する必要もあります」と述べています。