MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」(毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送)。3月24日(月)の放送では、3月で番組を卒業するCOCO教頭に向けて、メンバーがそれぞれメッセージを送りました。

新しい学校のリーダーズ(左から時計回りにRIN、SUZUKA、MIZYU、KANON)

MIZYU:私たちの新曲「One Heart」は、みなさんへのエールを込めた歌になっております。それにちなんで今回、生徒のみなさんにも「この春で遠くに行ってしまった友達や大切な人にエールを送ってほしい」と思いまして、こんな授業を立ち上げることとなりました。題して……「ワンハートエール」!KANON:この春、上京して離れ離れになってしまった友達へ、もしくは、物理的な距離は近いけどクラスが別れてしまって、今までみたいに同じ時間を過ごせなくなってしまった友達へ、ぜひ、生徒のみなさんの大切な人へのエールを、この新しい学校のリーダーズLOCKS!に送ってきてください!RIN:その思いを、私たちがみんなの代わりにラジオを通じて、大切な人へ届けたいと思います。ぜひ、新しい学校のリーダーズLOCKS!の掲示板に書き込んでください。そして、届いた書き込みは、来月4月の授業で紹介していこうと思います!SUZUKA:ということで、今夜は私たちからエールを送りたい人が1人います。それは、この3月でSCHOOL OF LOCK!を離れるCOCO教頭(CRAZY COCO)!全員:COCO教頭〜!SUZUKA:3月31日で退任されるんですよね。そんなCOCO教頭に、私たちから「ワンハートエール」を送りたいと思います。黒板、カモンヌ!KANON:カモンヌ、カモンヌ〜。MIZYU:いや〜、COCO教頭、寂しいよ。SUZUKA:COCO教頭、最高だよね〜!MIZYU:COCO教頭の声とさ、こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)の声がさ、もう日常になっているわけじゃないか。KANON:そうだ。MIZYU:私たちがこう、青春の講師になる前からさ、ゲストで出演させていただいていたときとかも、すごく隣でお世話になってたから。なんか、寂しくて……。RIN:もう何回かスタジオで会いたかった。KANON:ね、会いたかったね。SUZUKA:じゃあ1人ずつ(黒板に書いたCOCO教頭へのメッセージを)紹介していきましょう。まずはRINちゃんから。RIN:「COCO教頭の美声、世界に響け〜!」。やっぱりこの2年間、声をこの世の中に伝えてくださったわけですから、やっぱり2年間で、より美声になったと思うんです。いっぱいお話して。だから、その美声をもっともっと日本中に、世界中に届けていってほしいなと思っております。SUZUKA:良いですね。MIZYU:素敵です。RIN:ありがとうございました。SUZUKA:ではMIZYU様。MIZYU:「今日までの青春を胸に♡ これからもエンドレス青春!」です。KANON:かわいい〜。MIZYU:COCO教頭の美声もそうだけど、ほんとに暖かくて安心感のある声とあの心が大好きです。だから、私たちのこのラジオをね、受け取りましてくれた、ってね、温かく寄り添ってくれてるのをいつも聴いてました。これからもこの青春を胸にずっと青春し続けてほしいです。KANON:素敵。RIN:素敵。SUZUKA:じゃあ、KANONちゃん。KANON:「COCO教頭♡ 2年間お疲れ様でした。また会いた〜〜〜〜〜い!」。また会いたいですよ〜。MIZYU:会いたいですよね〜。KANON:私たち、COCO教頭に会えずに退任してしまうという、ちょっと寂しい気持ちになりますが、きっとまたどこかで会えると信じて楽しみにしております。SUZUKA:はい、じゃあ私。SUZUKA:「セクシーリップで“艶やかな”良い女を、Keep keep keep keep on keeping on〜」(メロディーを口ずさみながら)。MIZYU:すごい、描いてあるのリップ?SUZUKA:そう、セクシーリップ。MIZYU:大きな唇が描いてある。SUZUKA:なんか、すごいセクシーリップやったイメージがあんねんな、お会いしたときに。KANON:でもわかる。確かに。SUZUKA:プルンプルンの、投げキッスしたくなるような。KANON:投げキッス、なの?MIZYU:SUZUKAの「シ」ってさ、「ツ」みたいなんだよね。セクツーリップ。SUZUKA:です!MIZYU:COCO教頭、これからもお互いによろしくお願いします!全員:よろしくお願いします!



