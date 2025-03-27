¡ã³«¤«¤º¤Î¶â¸Ë¡äÂçÎÌ¤Î¸½¶â¤¬½Ð¤¿¡ªÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¤ªÊõ¥¶¥¯¥¶¥¯¡§½ê¤µ¤ó¤Î¤½¤³¤ó¥È¥³¥í
¶âÍËÌë6»þ55Ê¬¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö½ê¤µ¤ó¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤½¤³¤ó¥È¥³¥í¡ª¡×¡Ú½Õ¤Î3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡Û¤òÊüÁ÷¡£
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢3·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö³«¤«¤º¤Î¶â¸Ë¤ò³«¤±¤í¡ª¡×¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û<³«¤«¤º¤Î¶â¸Ë>¤«¤éÂçÎÌ¤Î¸½¶â¤¬½Ð¤¿¡ª ÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤Î¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¶â¸Ë
¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊÌÉÜ¤È¤â¤Ò¤³¡Ê¥¨¥¤¥È¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢¹áÀî¡¦»°Ë»Ô¡£
°ÍÍê¼ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖIWARE¡×¤Î°ËÆ£¤µ¤ó¡£¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³ÆÃÏ¤«¤é¡¢100Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯»¨²ß¡¦²È¶ñ¤ò»ÅÆþ¤ì¡¢ÈÎÇä¤ä¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÅÀÊª¤Îµ®½Å¤ÊÉÊ¤âÂ¿¤¯¡¢ºÇ¹â³Û¤Ï18À¤µª¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌô¶É¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µðÂç¤Ê¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¡£¤½¤Î¤ªÃÍÃÊ¡¢¤Ê¤ó¤È660Ëü±ß¡ª
¶â¸Ë¤ÏÅ¹Æâ¤Î°ì³Ñ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¶â¸Ë¤È¤Ï°ã¤¤¡¢³°Áõ¤ÏÇò¤¯¡¢¥À¥¤¥ä¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£3Ç¯Á°¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¤È¤·¤ÆÇã¤¤ÉÕ¤±¤¿100Ç¯¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸°¤â³«¤±Êý¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤½¤¦¡£
°ËÆ£¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶â¸Ë¤ò±¿ÈÂ¤¹¤ëºÝ¡¢Ãæ¤«¤é¡Ö¥¸¥ã¥é¥¸¥ã¥é¡×¤È¶âÂ°²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¼Â¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯»¨²ß¤Ë¤Ï»ÅÆþ¤ì»þ¤ËÅö»þ¤ÎÉÊ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¿È¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡ª
³«¾û¤ËÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢ÌµÅ¨¤Î¸°¿¦¿Í¡¦¶ÌÃÖ¶³°ì¡£
É´ÀïÏ£Ëá¤Î¶ÌÃÖ¤â¡¢¥À¥¤¥ä¥ë¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥é¥ó¥¹À½¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¶â¸Ë¤ËÄ©¤à¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ª¼ê¾å¤²¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Ãæ±û¤Î¥«¥Ð¡¼¤ò¤á¤¯¤ë¤È¡Ä
¤Ê¤ó¤È4¤Ä¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Þ¤º¤Ï¡¢·ÐÇ¯Îô²½¤Ç¸Î¾ã¤·¤¿¸°·ê¤Î¹¶Î¬¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥ê¥ë¤ò»È¤¤¡¢¿µ½Å¤Ëºî¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È3»þ´Ö¡£¤Ä¤¤¤Ë¸°·ê¤òÆÍÇË¡ª ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¶â¸Ë¤¬³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ï3ÃÊ¤Ë»ÅÀÚ¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÊ¤Ë²¿¤«¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¼ÃÊ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª²Û»Ò¤Î´Ì¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤¿ÂçÎÌ¤Î³¤³°¹Å²ß¡£¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ê¤É¡¢1900Ç¯Âå¸åÈ¾¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¹Å²ß¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¹ç·×594Ëç¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°û¤ß¤«¤±¤Î¤â¤Î¤â´Þ¤á¤¿³¤³°¤Î¼ò¤Î¾®ÉÓ¤¬14ËÜ¡£Ãæ±û¤ÎÃÊ¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÀ½¤È»×¤ï¤ì¤ëÍÕ´¬¤¬13ËÜÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¤Ê¤ó¤È¤ª»¥¡ª
³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿1000¥ê¥é»æÊ¾¤¬6Ëç¡¢Åì¥«¥ê¥Ö½ô¹ñµ¡¹½¤Î5¥É¥ë»¥¤¬2Ëç¡¢¥®¥ê¥·¥ã¤Î1000¥É¥é¥¯¥Þ»æÊ¾¤¬1Ëç¡£¹ç·×9Ëç¤Îµì»æÊ¾¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥·¥ë¥Ð¡¼À½¤Î»ØÎØ2¤Ä¤È¡¢¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤Ê¥Þ¥ê¥¢Áü¤âÈ¯¸«¡£
¾åÃÊ¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ê¥°¥é¥Õ¥£¡¼µ»Ë¡¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿Èþ¤·¤¤½ñÎà¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1863Ç¯¤È1836Ç¯¤Ëºî¤é¤ì¤¿²¿¤é¤«¤Î·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸øÀµ¾Ú½ñ¤Ç¡¢¡Ö1277Ö¤ÎÇÀÃÏ¤ò¾ù¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1800Ç¯Âå¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î»þÂåÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤Î¶â¸Ë¤Î»ý¤Á¼ç¤ÏÁêÅö¤Ê¤ª¶â»ý¤Á¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¡ª
ºÇ¸å¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÚÈ¢¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¸«´·¤ì¤Ê¤¤·Á¾õ¤Î¼Ì¿¿¡£
¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ö¥¬¥é¥¹´¥ÈÄ¡×¡£¥Õ¥£¥ë¥à¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë°ÊÁ°¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¬¥é¥¹ÈÄ¤Ë²èÁü¤ò¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£È¢¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¹©¾ì¤Î´ï¶ñ¤Ê¤É¤ò»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤¬50Ëç¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶â¸Ë¤ÎÆæ¤¬²ò¤ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤âÂçËþÂ¡ª ³¤³°¤ÎÎò»ËÅª¤Ê¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¶â¸Ë³«¾û¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢3·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö³«¤«¤º¤Î¶â¸Ë¤ò³«¤±¤í¡ª¡×¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û<³«¤«¤º¤Î¶â¸Ë>¤«¤éÂçÎÌ¤Î¸½¶â¤¬½Ð¤¿¡ª ÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤Î¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¶â¸Ë
¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊÌÉÜ¤È¤â¤Ò¤³¡Ê¥¨¥¤¥È¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢¹áÀî¡¦»°Ë»Ô¡£
°ÍÍê¼ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖIWARE¡×¤Î°ËÆ£¤µ¤ó¡£¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³ÆÃÏ¤«¤é¡¢100Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯»¨²ß¡¦²È¶ñ¤ò»ÅÆþ¤ì¡¢ÈÎÇä¤ä¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÅÀÊª¤Îµ®½Å¤ÊÉÊ¤âÂ¿¤¯¡¢ºÇ¹â³Û¤Ï18À¤µª¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌô¶É¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µðÂç¤Ê¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¡£¤½¤Î¤ªÃÍÃÊ¡¢¤Ê¤ó¤È660Ëü±ß¡ª
¶â¸Ë¤ÏÅ¹Æâ¤Î°ì³Ñ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¶â¸Ë¤È¤Ï°ã¤¤¡¢³°Áõ¤ÏÇò¤¯¡¢¥À¥¤¥ä¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£3Ç¯Á°¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¤È¤·¤ÆÇã¤¤ÉÕ¤±¤¿100Ç¯¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸°¤â³«¤±Êý¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤½¤¦¡£
°ËÆ£¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶â¸Ë¤ò±¿ÈÂ¤¹¤ëºÝ¡¢Ãæ¤«¤é¡Ö¥¸¥ã¥é¥¸¥ã¥é¡×¤È¶âÂ°²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¼Â¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯»¨²ß¤Ë¤Ï»ÅÆþ¤ì»þ¤ËÅö»þ¤ÎÉÊ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¿È¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡ª
³«¾û¤ËÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢ÌµÅ¨¤Î¸°¿¦¿Í¡¦¶ÌÃÖ¶³°ì¡£
É´ÀïÏ£Ëá¤Î¶ÌÃÖ¤â¡¢¥À¥¤¥ä¥ë¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥é¥ó¥¹À½¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¶â¸Ë¤ËÄ©¤à¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ª¼ê¾å¤²¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Ãæ±û¤Î¥«¥Ð¡¼¤ò¤á¤¯¤ë¤È¡Ä
¤Ê¤ó¤È4¤Ä¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Þ¤º¤Ï¡¢·ÐÇ¯Îô²½¤Ç¸Î¾ã¤·¤¿¸°·ê¤Î¹¶Î¬¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥ê¥ë¤ò»È¤¤¡¢¿µ½Å¤Ëºî¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È3»þ´Ö¡£¤Ä¤¤¤Ë¸°·ê¤òÆÍÇË¡ª ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¶â¸Ë¤¬³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ï3ÃÊ¤Ë»ÅÀÚ¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÊ¤Ë²¿¤«¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¼ÃÊ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª²Û»Ò¤Î´Ì¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤¿ÂçÎÌ¤Î³¤³°¹Å²ß¡£¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ê¤É¡¢1900Ç¯Âå¸åÈ¾¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¹Å²ß¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¹ç·×594Ëç¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°û¤ß¤«¤±¤Î¤â¤Î¤â´Þ¤á¤¿³¤³°¤Î¼ò¤Î¾®ÉÓ¤¬14ËÜ¡£Ãæ±û¤ÎÃÊ¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÀ½¤È»×¤ï¤ì¤ëÍÕ´¬¤¬13ËÜÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¤Ê¤ó¤È¤ª»¥¡ª
³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿1000¥ê¥é»æÊ¾¤¬6Ëç¡¢Åì¥«¥ê¥Ö½ô¹ñµ¡¹½¤Î5¥É¥ë»¥¤¬2Ëç¡¢¥®¥ê¥·¥ã¤Î1000¥É¥é¥¯¥Þ»æÊ¾¤¬1Ëç¡£¹ç·×9Ëç¤Îµì»æÊ¾¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥·¥ë¥Ð¡¼À½¤Î»ØÎØ2¤Ä¤È¡¢¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤Ê¥Þ¥ê¥¢Áü¤âÈ¯¸«¡£
¾åÃÊ¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ê¥°¥é¥Õ¥£¡¼µ»Ë¡¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿Èþ¤·¤¤½ñÎà¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1863Ç¯¤È1836Ç¯¤Ëºî¤é¤ì¤¿²¿¤é¤«¤Î·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸øÀµ¾Ú½ñ¤Ç¡¢¡Ö1277Ö¤ÎÇÀÃÏ¤ò¾ù¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1800Ç¯Âå¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î»þÂåÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤Î¶â¸Ë¤Î»ý¤Á¼ç¤ÏÁêÅö¤Ê¤ª¶â»ý¤Á¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¡ª
ºÇ¸å¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÚÈ¢¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¸«´·¤ì¤Ê¤¤·Á¾õ¤Î¼Ì¿¿¡£
¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ö¥¬¥é¥¹´¥ÈÄ¡×¡£¥Õ¥£¥ë¥à¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë°ÊÁ°¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¬¥é¥¹ÈÄ¤Ë²èÁü¤ò¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£È¢¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¹©¾ì¤Î´ï¶ñ¤Ê¤É¤ò»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤¬50Ëç¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶â¸Ë¤ÎÆæ¤¬²ò¤ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤âÂçËþÂ¡ª ³¤³°¤ÎÎò»ËÅª¤Ê¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¶â¸Ë³«¾û¤Ç¤·¤¿¡£