°ìÀ¤É÷óÓ¤·¤¿¥¤¥â¶Ö¥È¥ê¥ª¡¢Åö½é¤ÏÄ¹¹¾·ò¼¡¥½¥í¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼»¦Åþ¤â¥°¥ë¡¼¥×ÃÂÀ¸¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÇëËÜ¶Ö°ì¤ÎÈ½ÃÇ
¡¡'80Ç¯Âå¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤òÊ¨¤«¤»¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¥È¥ê¥ª¡£¹â»ëÄ°Î¨¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ëÃæ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òµÏ¿¡£3¿Í¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢Ä¶Â¿Ë»¤À¤Ã¤¿¤¢¤Î¤³¤í¤Î¡ÈÎ¢Â¦¡É¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥é¥Õ¥£¥ÕÀ¤Âå¤ÏÌ´Ãæ¤Ë¡ª¡¡°ìÀ¤É÷óÓ¤·¤¿Åö»þ¤Î¥¤¥â¶Ö¥È¥ê¥ª
À¾»³¹À»Ê¤Ï·ëÀ®Á°¤«¤é¡Ö·ÝÇ½¿Í¡×¤À¤Ã¤¿¡©
¡¡1981Ç¯4·î¤ËÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¡È¶Ö¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤ÈÇëËÜ¶Ö°ì¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¶Ö¥É¥ó¡ªÎÉ¤¤»Ò°¤¤»ÒÉáÄÌ¤Î»Ò¡Ù¡£ÈÖÁÈÃæ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¥è¥·¥ª¤³¤È»³¸ýÎÉ°ì¡¢¥ï¥ë¥ª¤ÎÀ¾»³¹À»Ê¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥Ä¥ª¤ÎÄ¹¹¾·ò¼¡¤Î3¿Í¤¬ÁÈ¤ó¤À¥¤¥â¶Ö¥È¥ê¥ª¤Ï¡¢Åö»þ¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
¡¡·ëÀ®¤«¤é4¤«·îÌÜ¤Ë¤Ï¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¥é¥é¥Ð¥¤¡Ù¤Ç¥ì¥³¡¼¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Îß·×160ËüËç¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òµÏ¿¡£ÈÖÁÈ¤«¤éÃÂÀ¸¤¹¤ë´ë²è¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¸µÁÄ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÈà¤é¤Î¡Èº£¤À¤«¤éÏÃ¤»¤ë¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄ¾·â!
»³¸ý¡¡¥¤¥â¶Ö¥È¥ê¥ª¤È¤·¤Æ²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤â¤¦44Ç¯¤¿¤Ä¤ó¤À¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
Ä¹¹¾¡¡¤¢¤Î¤È¤¡¢ËÍ¤Ï¤Þ¤À¹â¹»À¸¤Ç·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡¢²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ª¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤â±þÊç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£
À¾»³¡¡ËÍ¤ÏÃæ³Ø1Ç¯À¸¤Î¤È¤¡È¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤±¤Ç¡Ø¥¹¥¿ÃÂ¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë±þÊç¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡Ø¶Ö¤Á¤ã¤ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤ËÆþ¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£
»³¸ý¡¡¡Ø¶Ö¥É¥ó¡ª¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤È¤¤Ï¡¢À¾»³¤¯¤ó¤ÏËÍ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¤â¤¦¡È¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Í¡É¤Ç¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À¾»³¡¡³Î¤«¤ËÃæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤«¤é¡Ø¥¹¥¿ÃÂ¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ø¹»¤Ç¤â¤½¤Î¤È¤¤«¤é¥¥ã¡¼¥¥ã¡¼¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³¸ý¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¸å¡¢¡ÈÀ¾»³¤µ¤ó¤È»³¸ý¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡£À¾»³¤¯¤ó¤Î¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÅÓÃæ¤Ë¡¢ÍÙ¤ê¾ì¤ÇµÞ¤ËÀ¾»³¤¯¤ó¤¬¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡È¤³¤ì¤«¤é°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤è¤í¤·¤¯!¡É¤Ã¤ÆÈà¤¬°®¼ê¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ç¤¹¤è¡£¡È¤¦¤ï¤¡¡¢¤³¤ì¤¬·ÝÇ½¿Í¤«¡É¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬À¾»³¤¯¤ó¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À¾»³¡¡¤¨¡Á¡Ä¡Ä³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ä¹¹¾¡¡¤¢¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¢ËÍ¤Ï¿¿¤ÃÀè¤ËÍî¤È¤µ¤ì¤¿¤«¤é¡Ä¡Ä¡£Âçºå¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¼õ¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤½¤ì¤Ç¹ç³Ê¤À¤È»×¤Ã¤ÆÂçºå¤ÎÍ§Ã£¤Ë¡È¶Ö¤Á¤ã¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤ë¤«¤é¡¢·¯¤é¤È¸ý¤âÍø¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¡É¤¯¤é¤¤¤ÎÀª¤¤¤Ç¾åµþ¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤À20¡Á30¿Í¸õÊä¼Ô¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¡¢±¿¤è¤¯½¦¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
»³¸ý¡¡·ò¤Á¤ã¤ó¤Ï²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£ËÍ¤È10ºÐ¶á¤¯Ç¯¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó¼ã¤¤»Ò¤À¤Ê¡¢»Ò¤É¤â¤¸¤ã¤ó¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ä¹¹¾¡¡ËÍ¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢»³¤µ¤ó¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À¾»³¡¡¤¤¤Þ¤À¤Ë¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ê¾Ð¡Ë
Ä¹¹¾¡¡¤Á¤ã¤ó¤È²ñÏÃ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Ç¤¹¤â¤ó¡£Åö»þ¤Ï»³¤µ¤ó¡¢ËÍ¤Î¤³¤È»Ò¤É¤â¤È¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤éÏÃ¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡£¤Ç¤â¤Í¡¢ÈÖÁÈ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢»³¤µ¤ó¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¶Ö¤Á¤ã¤ó¤ËÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡Ø¶Ö¥É¥ó¡ª¡Ù¤ÏÆóÅÙ¤È¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó
»³¸ý¡¡¤½¤ê¤ã¡¢ÎÉ¤¤»Ò¤Î¥è¥·¥ª¤Ç¤¹¤«¤é¡£
Ä¹¹¾¡¡¥Í¥¿¹ç¤ï¤»¤Î¤È¤¡¢¶Ö¤Á¤ã¤ó¤«¤éËÍ¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£À¾»³¤¯¤ó¤âÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Ç¯¤¬¶á¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ÉÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥Í¥¿¤Ç¤â¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤³¤í¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¡£ÈÖÁÈ°Ê³°¤Ç¤â¡¢À¾»³¤¯¤ó¤Ï20ºÐ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ª¼ò¤â°û¤á¤ë¤·¡¢¤Ê¤ó¤À¤«Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£
À¾»³¡¡¤½¤ó¤ÊÍ·¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ä¹¹¾¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âçºå¤Î¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿ËÍ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é¤ÇÅìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤¤ÆÀ¾»³¤¯¤ó¤È²ñ¤¦¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡È¥¹¥¿¡¼¡É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æ´¤ì¡¢¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
À¾»³¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤±¤É¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¶Ö¥É¥ó¡ª¡Ù¤Ï¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÆóÅÙ¤È¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤À¤±¤É¤Í¡£
»³¸ý¡¡¤½¤¦¤Ê¤Î¡©
À¾»³¡¡ÈÖÁÈ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¡£Ãë¤Î12»þ¤Ë¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Ìë6»þ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡£¤Ç¡¢¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤«¤éËÜÈÖ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢½ªÎ»¸å¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿¼Ìë0»þ¤¯¤é¤¤¤«¤é¼¡½µ¤Î¥»¥Ã¥È¤¬ÁÈ¤ó¤Ç¤¢¤ëÊÌ¼¼¤Ç¥ê¥Ï¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
Ä¹¹¾¡¡¤¨¡¢¤½¤ì¤ÏËÍ¡¢³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£¹â¹»À¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤¬¼¤á¤Æ¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
»³¸ý¡¡ËÍ¤â¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡£
À¾»³¡¡»³¤µ¤ó¤Ë¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ä¹¹¾¤¯¤ó¤ÏËÍ¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤³¤í¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¥Í¥¿¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÍî¤È¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ò³°¤·¤¿¤éÈÖÁÈ¤¬¤Ä¤Ö¤ì¤Á¤ã¤¦¡¢¤¯¤é¤¤¤Î»×¤¤¤ÇËè½µ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡£¥ê¥Ï¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·«¤êÊÖ¤·¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»³¤µ¤ó¤À¤È»×¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³¸ý¡¡2¿Í¤ÎÏÃ¤Î¥ª¥Á¤¬ËÍ¤Ê¤Î¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ä¹¹¾¡¡¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¥é¥é¥Ð¥¤¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤ÏÆÍÁ³¤Ç¤·¤¿¡£¡È¤ª¤Þ¤¨¤¿¤Á¥ì¥³¡¼¥É½Ð¤¹¤«¤é¡É¤Ã¤Æ¡£
»³¸ý¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤¢¤Î¥¸¥ã¥±¼Ì¤â¡Ø¶Ö¥É¥ó¡ª¡Ù¡¡¤Î¥»¥Ã¥È¤ÎÁ°¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤À¤·¡£¶Ê¤¬ºÙÌîÀ²¿Ã¤µ¤ó¤Ç¡¢»ì¤¬¾¾ËÜÎ´¤µ¤ó¡£¤¹¤´¤¤¿Í¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Í¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤¹¤´¤µ¤òËÍ¤é¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Öº£»×¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤·¤«¸«¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
Ä¹¹¾¡¡Á´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤Î¤È¤¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¼ã¤¤ËÍ¤Ò¤È¤ê¤Ç¡¢¥ì¥³¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬²¿¼Ò¤«¤«¤éÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¶Ö¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÈÀäÂÐ¤Ë¥À¥á¡£¤Ç¤â3¿Í¤Ç¤Ê¤é¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡£
»³¸ý¡¡¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤ÏºÙÌî¤µ¤ó¤â¾¾ËÜ¤µ¤ó¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Í¡£
À¾»³¡¡¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¼«ÂÎ¤¬ËÍ¤é½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¡É¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£
Ä¹¹¾¡¡ËÍ¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£»×¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤·¤«¸«¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
À¾»³¡¡²ÎÆþ¤ì¤Î¤È¤¡¢3¿Í¤Ç¥Ö¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢»³¤µ¤ó¤È2¿Í¡¢¥³¡¼¥é¥¹¤Þ¤Ç²Î¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¥¬¥é¥¹¤Î¸þ¤³¤¦¤Î¥ß¥¥µ¡¼¼¼¤Ë¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ¥Ò¥Þ¤Ê¤ó¤À¤â¤ó¡£
»³¸ý¡¡¤½¤¦¤½¤¦¥Ò¥Þ¤À¤«¤é¡¢¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Í¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£
Ä¹¹¾¡¡ËÍ¤Ï²¿¥Æ¥¤¥¯¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À¾»³¡¡¤¢¤Î²ÎÁ°¤Î¥¯¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ÊÇï¼ê²»¡Ë¡¢¥Ç¥â¥Æ¡¼¥×¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÅöÆü¡¢ºÙÌî¤µ¤ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤È»³¤µ¤ó¤¬¥Ó¥ó¥¿¤ò¤¹¤ë¤Õ¤ê¤ò¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÌÌÇò¤¤¤È¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
»³¸ý¡¡ºÙÌî¤µ¤ó¤¬ÅöÆü¤¤¤é¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¤è¤Í¡£¥ª¥ê¥³¥ó¤ÇÇ¯´Ö4°Ì¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¤òµÏ¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹¹¾¤¬Âç³Ø¼õ¸³¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÈÖÁÈ¤«¤éÎ¥Ã¦¡£¡È½éÂå¡É¤ÎÎÉ¤¤»Ò°¤¤»ÒÉáÄÌ¤Î»Ò¤Ï1Ç¯È¾¤Ç´é¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
Ä¹¹¾¡¡Åö»þ¡¢ËÍ¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡¢¤Ê¤ó¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤È½Ð¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢°ì²ó¶Ö¤Á¤ã¤ó¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢Âç³Ø¼õ¸³¤òÍýÍ³¤Ë¼¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âçºå¤ÇÈÖÁÈ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
À¾»³¡¡¥É¥é¥¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÏÄ¹¹¾¤¯¤ó¤¬¼¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
»³¸ý¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÎÉ¤¤»Ò°¤¤»ÒÉáÄÌ¤Î»Ò¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥ì¡¼¥ë¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤¤¤«¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£ÈÖÁÈÂ¦¤Ë²¿¤ÎÃÇ¤ê¤â¤Ê¤¯Âçºå¤Ç·ÝÇ½À¸³è¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹¹¾¤È¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Î´Ö¤Ïµ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹¹¾¤¬´Ø·¸¼Ô¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¤³¤È¤Ç»öÂÖ¤Ï¹¥Å¾¡£¥¤¥â¶Ö¥È¥ê¥ª¤â¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÉü³è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ä¹¹¾¡¡º£¡¢»³¤µ¤ó¤Î¸Å´õµÇ°¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ÇÁ´¹ñ7¤«½ê¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³¸ý¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ä¹¹¾¡¡²Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥ê¥Ï¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢MC¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¡£À¾»³¤¯¤ó¤Ï¥Í¥¿¤òÎý¤Ã¤Æ·è¤á»ö¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£
À¾»³¡¡¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³¸ý¡¡ÀÎ¡¢Ä°¤¤¤¿¶Ê¤À¤·¡¢Íè¤Æ¤ß¤¿¤é°Õ³°¤ËÌÌÇò¤¤¡¢¤¯¤é¤¤¤Î¤æ¤ë¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡È¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¤!¡É¤Ê¤ó¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¤â¤¦¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡£
À¾»³¡¡¿ÈÂÎ¤Î¤É¤³¤¬°¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ð¤«¤ê¤À¤â¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³¸ý¡¡µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ÆÍè¤é¤ì¤Æ¤âËÍ¤é¤â¿ÈÂÎ¤¬¤·¤ó¤É¤¤¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÃÏÊý¤Ë¹Ô¤¯¤¤Ã¤«¤±ÄøÅÙ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¼¬ÅÄ Ì