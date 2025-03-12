¥Ü¥¯¥µ¡¼¸ºÎÌÄ¾¸å¤Î¿©»ö¤Ë°¢Á³¡Ö¤¨!?¡×¡¡·ý»ÍÏ¯¤ÎÌÀ¤«¤·¤¿»ö¼Â¡Ä¥é¥¤¥Ð¥ë°¤µ×°æ¡Ö¾éÃÌ¤Ç¤·¤ç¡©¡×
3.13¥È¥ê¥×¥ëÀ¤³¦Àï¡¢¶½¹Ô¤Ï¡ÖU-NEXT¡×¤ÇÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥È¥ê¥×¥ëÀ¤³¦Àï¶½¹Ô¤ËÎ×¤àÁª¼ê¤¿¤Á¤¬12Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÁ°Æü·×ÎÌ¤ËÎ×¤ó¤À¡£13Æü¤ËÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç³«ºÅ¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé¡Ê50.8¥¥í°Ê²¼¡Ë²¦ºÂÅý°ìÀï¤Ç¤Ï¡¢WBC²¦¼Ô¡¦»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡ÊBMB¡Ë¤¬50.6¥¥í¡¢WBA²¦¼Ô¡¦¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æÀ¯¸ç¡ÊÁÒÉß¼é°Â¡Ë¤¬50.7¥¥í¤Ç°ìÈ¯¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£»ûÃÏ¤Ï²óÉü¿©¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î°ïÉÊ¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£°¤µ×°æ¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£ÀïÀÓ¤Ï33ºÐ¤Î»ûÃÏ¤¬24¾¡¡Ê15KO¡Ë1ÇÔ¡¢29ºÐ¤Î°¤µ×°æ¤¬21¾¡¡Ê11KO¡Ë2ÇÔ1Ê¬¡£
¡¡¶ÄÅ·¤ÎÀèÀ©¥Ñ¥ó¥Á¤Ï¿©»ö¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£Î¾²¦¼Ô¤È¤â¤Ë·×ÎÌ¤ò¥Ñ¥¹¡£·×ÎÌÂæ¤Ç¤Ï»ûÃÏ¤¬¥Ë¥Ã¥³¥ê¾Ð¤Ã¤¿°ìÊý¡¢°¤µ×°æ¤ÏÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£âË¤ß¹ç¤¤¤Ï13ÉÃ¡£ºÇ¸å¤Ï¸ß¤¤¤ËÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤Î¤Ï»ûÃÏ¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¿©¡£ÇòÊÆ¡¢Ì£Á¹½Á¤ò¼«¿æ¤·¡Ö¤«¤éÍÈ¤²¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤«¤Ê¡£¼«Ê¬¤ÇÄÒ¤±¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£ÂçÉý¤ËÂÎ½Å¤òÍî¤È¤·¤¿Ä¾¸å¤ËÌý¤â¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£¾ßÌý¡¢¤ß¤ê¤ó¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ë¡Ö¥Ë¥ó¥Ë¥¯Â¿¤á¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ê¤ã¡¢¤â¤âÆù¤Ç¤·¤ç¡×¤È¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂæÅì¶è¡¦ÀõÁð¤Î¤ªÇÀÃã¥¹¥¤¡¼¥ÄÀìÌçÅ¹¡ÖÍë°ìÃã¡×¤«¤é1¸Ä1Ëü5000±ß¤Î¡Ö¤ªÇ»Ãã¥¿¥ë¥È¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥¡×¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç¼è¤ê´ó¤»¤¿¡£Ä¾·ÂÌó15¥»¥ó¥Á¡¢¸ü¤µÌó4.5¥»¥ó¥Á¤Î¹âµéÉÊ¡£¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÇ»¤¤¤ä¤Ä¤ÇÀ¨¤¯Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½é¤á¤Æ¤Î°ïÉÊ¤Ë¿´¤òÌö¤é¤»¤¿¡£²á¹ó¤Ê¸ºÎÌ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤´Ë«Èþ¤Ë¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤À¡£
°¤µ×°æ¡Ö¤ª²Û»Ò!?¡¡¤«¤éÍÈ¤²!?¡×
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿°¤µ×°æ¤Ï¡Ö¤ª²Û»Ò!?¡×¤È°¢Á³¡£¡Ö¡Ê»ûÃÏ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼ê¤òÃ¡¤¤¤ÆÂç¾Ð¤¤¤·¡¢²áµî¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç²¿ÅÙ¤â·ý¤ò¸ò¤¨¤¿´ÖÊÁ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë²¦¼Ô¤Ë¡Ö¤¨!?¡¡¤·¤«¤â¤«¤éÍÈ¤²!?¡¡¾éÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤á¤¿¡£¼«¿È¤Ï¡ÖÃæ²Ú¤¬¤æ¤Ç¤¹¡×¤È¥»¥ª¥ê¡¼ÄÌ¤ê¾Ã²½¤ÎÎÉ¤¤¤â¤Î¤ÇÀ°¤¨¤ë¡£
¡¡¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤¿»ûÃÏ¤ËÂÐ¤·¡ÖÎÉ¤¤»Å¾å¤¬¤ê¡£»î¹ç¤Î´¶¤¸¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÛÄ¥´¶¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¡×¤È½àÈ÷ËüÃ¼¡£6·îËö¤ËÂè3»Ò¤ÎÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸Í½Äê¤Î¤¿¤á¡¢ºÊ¡¦Ì´¤µ¤ó¤ÏÃÏ¸µ¡¦²¬»³¤ËÎ±¤Þ¤ë¤¬¡¢Ä¹½÷¡¦ÀéÀ»¡Ê¤Á¤µ¤È¡Ë¤Á¤ã¤ó¡¢¼¡½÷¡¦¶×Çµ¤Á¤ã¤ó¤Ï¿ÆÀÌ¤È¤È¤â¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¡£
¡¡3ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤Ë¤è¤ëÊ£¿ôÃÄÂÎ¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂÅý°ìÀï¡£»ûÃÏ¤Ï¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¤ËÂ³¤2³¬µé¤ÇÅý°ì²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢°æ¾å¾°Ìï¤Ë¼¡¤°ÆüËÜ¿Í2¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö°µÅÝ¤¹¤ë»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡£ÌµÍý¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¾¡Íø¤ËÅ°¤¹¤ë¹½¤¨¡£¡Ö¥Ù¥ë¥È¤Ë¼¹Ãå¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¾¡Íø¸å¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µéÅ¾¸þ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ç½é¤ÎÅý°ìÀï¤ò·Þ¤¨¤ë°¤µ×°æ¤â¡Ö³¬µé¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡£»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¶ÚÆù¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¸ú²Ì¤¬½Ð¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¿©¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤È²¦ºÂÅý°ì¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡Ú3·î13Æü¥È¥ê¥×¥ëÀ¤³¦Àï¤Î¼ç¤ÊÂÐÀï¥«¡¼¥É¡Û
¢¦WBA¡õWBCÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂÅý°ìÀï
WBC²¦¼Ô¡¦»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡ÊBMB¡Ë
VS
WBA²¦¼Ô¡¦¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æÀ¯¸ç¡ÊÁÒÉß¼é°Â¡Ë
¢¦WBOÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á
²¦¼Ô¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¡ÊÊÆ¹ñ¡¦Äë·ý¡Ë
VS
Æ±µé14°Ì¡¦µþ¸ý¹É¿Í¡Ê¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡Ë
¢¦WBOÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á
²¦¼Ô¡¦´äÅÄæÆµÈ¡ÊÄë·ý¡Ë
VS
Æ±µé2°Ì¥ì¥Í¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡Ê¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡Ë
¢¦117¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó53.07¥¥í¡Ë·ÀÌó8²óÀï
ÄÚ°æÃÒÌé¡ÊÄë·ý¡Ë
VS
WBO¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥¿¥àµé2°Ì¥Ö¡¼¥ó¥ë¥¨¥ó¡¦¥Õ¥¡¥è¥ó¡Ê¥¿¥¤¡Ë
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë