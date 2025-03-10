ÇòÈ±¤ÎÍ½ËÉ¡õ²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Ä!?º£ÃíÌÜ¤Î¹³»À²½Êª¼Á¡Ö¥ë¥Æ¥ª¥ê¥ó¡×¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÌîºÚ¤È¤Ï
Ä¹Ç¯¡¢ÆÃ¸úÌô¤¬¤Ê¤¯ÇòÈ±¤ËÇº¤Þ¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿»ä¤¿¤Á¡£º£²ó¤ÎÌ¾¸Å²°Âç¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸÷ÌÀ¤¬º¹¤·¹þ¤ó¤À¡ª
¡Ö¸½¾õ¤Ç¤ÏÇòÈ±¤ò´°àú¤ËÍ½ËÉ¤Ç¤¤ëÍ¸ú¤ÊÊýË¡¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢º£²ó¤Î¸¦µæ¤ÏÇòÈ±¤Î¼£ÎÅ¤äÍ½ËÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÎ×¾²ÌÓÈ±³Ø²ñÍý»ö¤ÇÅìµþ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î±¡Ä¹¡¢胗ß·ÀµÇ·ÀèÀ¸¡£
À÷¤á¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿ÇòÈ±¡ª¡¡Ëè·î¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°Âå¤â¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ´õË¾¤Î¸÷¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¹ñºÝ³Ø½Ñ»ï¡ØAntioxidants¡ÙÅÅ»ÒÈÇ¡Ê2024Ç¯12·î17ÆüÉÕ¡Ë¤ËºÜ¤Ã¤¿Ì¾¸Å²°Âç³Ø¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÎÊó¹ð¤À¡£
¡ÖÌ¾Âç¤Î¸¦µæ¤Ï¹õÌÓ¤«¤éÇòÌÓ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¸òÇÛ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¼Â¸³¤Ç¡¢ÌîºÚ¤Ê¤É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ø¥ë¥Æ¥ª¥ê¥ó¡Ù¤òÅÉ¤Ã¤¿¤êÅêÍ¿¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÇòÈ±ÍÞÀ©¸ú²Ì¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö½é¤Î¥Þ¥¦¥¹¤ÎÇòÈ±ÎÌ¤Ï20¡ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢16½µ´Ö¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤¿¥Þ¥¦¥¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¼£ÎÅ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Þ¥¦¥¹¤ÏÇòÈ±¤Î³ä¹ç¤¬60¡Á80¡ó¤âÁý²Ã¡£¥ë¥Æ¥ª¥ê¥ó¤¬ÇòÈ±¤ÎÍ½ËÉ¤ä²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Ä²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê胗ß·ÀèÀ¸¡Ë
¢£À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÇòÈ±¤Ø¤ÎÍ¸úÀ®Ê¬¤¬²Ê³ØÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿
胗ß·ÀèÀ¸¤¬¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÈ±¤Î¿§¤Ï¥á¥é¥Ë¥ó¿§ÁÇ¤ÎÎÌ¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥é¥Î¥µ¥¤¥È¤È¤¤¤¦ºÙË¦¤Çºî¤é¤ì¤¿¥á¥é¥Ë¥ó¤¬È±ÆâÉô¤Ø¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÈ±¤ÎÌÓ¤Ï¹õ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Ï·²½¤ä°äÅÁ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¥á¥é¥Î¥µ¥¤¥È¤ÎÆ¯¤¤¬¼å¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥á¥é¥Ë¥ó¤òÈ±¤ÎÌÓ¤Ë¼è¤ê¹þ¤àÆ¯¤¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÇòÈ±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¸³¤Ç¤Ï¥ë¥Æ¥ª¥ê¥ó¤¬ÇòÈ±¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼Â¸³¤Ç¥Þ¥¦¥¹¤Ë»È¤ï¤ì¤¿Í¸úÎÌ¤ò¿Í´Ö¤ÎÂÎ½Å¡Ê60kg¡Ë¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÎÌ¤Î¥ë¥Æ¥ª¥ê¥ó¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÇòÈ±ÂÐºö¤È¤·¤Æ¥ë¥Æ¥ª¥ê¥ó¤Î¥µ¥×¥ê¤òÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë°û¤à¤³¤È¤Ï°ÂÁ´À¤«¤é¤ß¤Æ´í¸±¤Ç¤¹¡×
ÇòÈ±¥¹¥È¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¥Þ¥¦¥¹¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¤À¤±¡£¥Ò¥È¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢º£¸å¤Î¸¦µæ¤òÂÔ¤Ä¤Û¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÇòÈ±²þÁ±Ìô¤¬À¤¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÂÁ´À¤äÍ¸úÀ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡£¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«ÇòÈ±¤ò´Þ¤á¤¿ÌÓÈ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ö°ã¤Ã¤¿¾ðÊó¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÆ¬Èé¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Î»É·ã¤ÏÆ¬Èé¤ÈÌÓº¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¥À¥á¡¼¥¸¤Ë¤·¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿ÌÓÀ÷¤á¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤·¤ó¤ä¤«¤Ö¤ì¤Ê¤É¤ÎÆ¬Èé¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÇòÈ±ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó°ÂÁ´¤Ç³Î¼Â¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡×¡Ê胗ß·ÀèÀ¸¡Ë
¢£¥ë¥Æ¥ª¥ê¥ó¤È¤Ï²Ö¤ä²Ì¼Â¤Î¿§ÁÇ¤ä¶ìÌ£À®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥é¥Ü¥Î¥¤¥É¤Î°ì¼ï
¤½¤â¤½¤âÇòÈ±¤ÎÍÞÀ©¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ë¥Æ¥ª¥ê¥ó¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö²Ö¤ä²Ì¼Â¤Î¿§ÁÇ¤ä¶ìÌ£À®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥é¥Ü¥Î¥¤¥É¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ä¥»¥í¥ê¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¢¥±¡¼¥ë¤Ê¤É¹¤¯ÌîºÚÎà¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ÈéÉæ¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤äÇ¢»ÀÃÍ²þÁ±¤Ê¤É¤ÎÊó¹ð¤¬¤¢¤ë¥ë¥Æ¥ª¥ê¥ó¤Ë¤Ï¶¯¤¤¹³»À²½ºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÂÎÆâ¤Ç¤Ï»ÀÁÇ¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÂå¼Õ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²áÄø¤Ç¡Ø³èÀ»ÀÁÇ¡Ù¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£²ÃÎð¤Ë¤è¤ê³èÀ»ÀÁÇ¤ò½üµî¤¹¤ëÎÏ¤¬Íî¤Á¡¢²á¾ê¤ËÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢È©¤Î¥³¥é¡¼¥²¥ó¤òºî¤ëÆ¯¤¤ò¼å¤¯¤·¤¿¤ê¡¢¥á¥é¥Î¥µ¥¤¥È¤ò¹¶·â¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¥·¥ß¤ä¥·¥ï¤Ê¤É¤ÎÏ·²½¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£Áý¤¨¤¹¤®¤¿³èÀ»ÀÁÇ¤ò·âÂà¤¹¤ë¤Î¤¬¥ë¥Æ¥ª¥ê¥ó¤Ê¤É¹³»À²½ºîÍÑ¤Î¤¢¤ëÊª¼Á¤Ç¤¹¡×
¤È¤Ï¡¢±ÉÍÜ»Î¤ÇÆüËÜ¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼Íý»ö¤Î¼ãµÜ¼÷»Ò¤µ¤ó¡£¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¸ú²Ì¤Î¹â¤¤¥ë¥Æ¥ª¥ê¥ó¤ò¾å¼ê¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©
¢£¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ë¤ÏÈ±¤ËÍ¸ú¤ÊÀ®Ê¬¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê
¼ãµÜ¤µ¤ó¤¬¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¥ë¥Æ¥ª¥ê¥ó¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌîºÚ¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢È±¤ò¤Ä¤¯¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò´ÞÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢È±¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¤âÌîºÚ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÀÝ¼è¸å¡¢ÂÎÆâ¤Ç¥Ó¥¿¥ß¥óA¤ËÊÑ¤ï¤êÆ¬Èé´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¦Â¥«¥í¥Æ¥ó¡¢È±¤Î¼çÀ®Ê¬¥±¥é¥Á¥ó¤ÎÀ¸À®¤ò½õ¤±¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óC¡¢È±¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹¥Ó¥¿¥ß¥óE¤Ê¤É¤Î¹³»À²½ºîÍÑ¤¬¶¯¤¤±ÉÍÜÁÇ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¥ë¥Æ¥ª¥ê¥ó¤ÎÆ¯¤¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ³èÀ»ÀÁÇ¤ò·âÂà¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï²ÃÎð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥À¥á¡¼¥¸¤ò¤¦¤±¤¿ÌÓÈ±¥±¥¢¤È¤·¤Æ¤âÍ¸ú¤Ê¿©ºà¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¡Ö¾ÃÈñÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢¹ñÌ±À¸³è¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤ÊÌîºÚ¡×¤È¤·¤Æ¡Ø»ØÄêÌîºÚ¡Ù¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤¹¤ë¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡£¹â¤¤¹³»À²½ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡ÈÌîºÚ¤Î²¦ÍÍ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¶¯²½¤ä¥·¥ß¤ä¥·¥ï¤Ê¤É¤ÎÍÞÀ©¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ÎÈ¯¾É¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸ú²Ì¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ËÇòÈ±²þÁ±¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Í¸úÀ®Ê¬¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¾¯¤·¹©É×¤¬É¬Í×¤À¡£
¢£¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î±ÉÍÜ¤ò¸úÎ¨¤è¤¯ÀÝ¤êÆþ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥ó¥Á¥ó3Ê¬¤¬¥ª¥¹¥¹¥á
¡Ö¥ë¥Æ¥ª¥ê¥ó¤ÏÇ®¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â²õ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç²ÃÇ®Ä´Íý¤Ë¤â¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ç®¤Ë¼å¤¤¿åÍÏÀ¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¤Ï¤æ¤Ç¤ë¤È´ÞÍÎÌ¤ÎÈ¾Ê¬¤¬ÍÏ¤±½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¤æ¤Ç¤¿¤ê¹â²¹Ä´Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò°ì¸ýÂç¤Ë¤·¤Æ¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç2¡Á3Ê¬¤ª¹¥¤ß¤Î¹Å¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ì¤Ð±ÉÍÜÁÇ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£·Ô¤ÎÉôÊ¬¤â¹Å¤¤Èé¤ò¤à¤±¤Ð¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¤¿¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ä¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ê¤É¤ÎÌýÊ¬¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¼ãµÜ¤µ¤ó¤¬¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÌý¤ËÍÏ¤±¤ëÀ¼Á¤¬¤¢¤ë¦Â¥«¥í¥Æ¥ó¤Ï¡¢Ìý¤ò°ì½ï¤Ë¼è¤ë¤³¤È¤ÇµÛ¼ýÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£ËèÆü¡¢50g¤Û¤É¤Î¥ì¥ó¥Á¥ó¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¥Ð¥¿¡¼¤Ç·Ú¤¯ßÖ¤á¤¿¤ê¡¢¥·¥Á¥å¡¼¤ä¥«¥ì¡¼¤Ë²Ã¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏÎäÅà¿©ÉÊ¤È¤·¤Æ¥«¥Ã¥È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤âÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
ËèÆü¤Î¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼½¬´·¤ÇÇòÈ±¥±¥¢¤ò¿´¤¬¤±¤è¤¦¡£