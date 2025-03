MD が次世代 GPU アーキテクチャ「R DNA 4」を採用したグラフィックボード「Radeon RX 9070 XT」と「Radeon RX 9070」を2025年2月28日(金)に発表しました。前世代 モデル と比べてレイトレーシング性能やAI関連処理性能が格段に向上しているほか、ネイティブ出力と同等の品質でフレームレートを向上できる超解像技術「FSR 4」にも対応しています。 MD Radeon RX Graphics Cards

DNA ™ Architecturehttps://www.amd.com/en/technologies/rdna.html MD Unveils Next-Generation A MD DNA ™ 4 Architecture with the Launch of A MD Radeon™ RX 9000 Series Graphics Cards :: Advanced Micro Devices, Inc. (A MD https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1238/amd-unveils-next-generation-amd-rdna-4-architecture-withAll You Need for Gaming - A MD DNA ™ 4 and RX 9000 Series Reveal - YouTube DNA 4はR DNA シリーズの4世代目に当たるアーキテクチャで、これまでのシリーズと比べてレイトレーシング性能や機械学習処理性能が向上しています。また、「H.264」「H.265」「AV1」での動画エンコード性能も強化されています。ゲーミング性能はR DNA 3と比べて40%向上。コンピュートユニット当たりのレイトレーシング性能はR DNA 3の2倍です。AI開発やAIシステムの動作に重要な機械学習アクセラレーターの性能も向上しています。また、ソニーと協力してゲーム用AIアーキテクチャを開発するプロジェクト「AMET HY ST」の成果も導入されています。 DNA 4世代の GPU は4nmプロセスルールで製造されます。 DNA 2(灰色)、R DNA 3(白)、R DNA 4(青)の性能を比べたグラフが以下。ラスタライズ処理の性能は順当に向上しており、レイトレーシング処理と機械学習処理の性能は大幅に強化されています。また、R DNA 4世代の GPU は超解像技術「FSR 4」にも対応しています。FSR 3.1でも十分に品質の高い超解像が可能でしたが、FSR 4ではさらに品質が向上し、フレームレートを向上しつつネイティブ出力と非常に近い品質で映像を出力できるようになりました。「ラチェット&クランク:リフトアパート」を 4K で出力する場合、FSR 4を使うと品質を保ったままフレームレートを3.7倍にできます。そして、R DNA 4を採用した最初の製品がRadeon RX 9070 XTとRadeon RX 9070です。Radeon RX 9070は1440pや 4K での出力を念頭に置いて開発されたグラフィックボードで、最低価格は549ドル(約8万 2700 円)。コンピュートユニットは56個、VRAMはGDDR6で16GB、ブースト周波数は2520MHz、AI処理性能はINT4で1165TOPS、消費電力は220Wです。Radeon RX 9070とRadeon RX 7900 GREのゲーミング性能を比べたグラフが以下。 4K 出力の場合、平均21%の性能向上を実現しました。1440pでは平均20%向上しています。1440pの場合、「PUBG: BATTLEGROUNDS」を173FPsync、「Counter-Strike 2」を327FPS、「DOTA 2」を346FPS、「リーグ・オブ・レジェンド」を561FPS、「VALORANT」を1002FPSで描画できます。上位版のRadeon RX 9070 XTの最低価格は599ドル(約9万200円)。コンピュートユニットは64個、VRAMはGDDR6で16GB、ブースト周波数は2970MHz、AI処理性能はINT4で1557TOPS、消費電力は304Wです。 4K でのゲーミング性能はRadeon RX 7900 GREと比べて平均42%上昇。1440pでのゲーミング性能は平均38%向上しています。また、Radeon RX 7900 GREと比べて「 Ado be Lightroomでノイズを除去する」「DaVinci Resolveで字幕を自動生成する」といったAIタスクの処理性能も強化されています。Radeon RX 9070 XTのライバル機種は NVIDIA のGeForce RTX 5070 Tiです。GeForce RTX 5070 Tiの価格は749ドル(約11万2800円)でRadeon RX 9070 XTより2万円以上高価。それでもゲームによってはRadeon RX 9070 XTの方が高いパフォーマンスを発揮し、平均的な性能差は2%に抑えられています。パフォーマンス当たりの価格はRadeon RX 9070 XTの方が23%高いです。また、サードパーティー製の オーバークロック モデル なら、GeForce RTX 5070 Tiを平均2%上回ります。Radeon RX 9070とRadeon RX 9070 XTはどちらもDisplayPort 2.1aと HDMI 2.1bに対応。電源コネクタは標準的な8ピンです。 PCI e 5.0に対応しており、A MD のAM5プラットフォームと相性良し。 PCケース に組み込んだ際のイメージ画像。Radeon RX 9070とRadeon RX 9070 XTは2025年3月6日(木)に発売予定です。