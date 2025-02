次期スマホ「Nothing Phone (3a)」と「Nothing Phone (3a) Pro」のプロモーションムービーがリーク!

既報通り、Nothing Technologyが展開する「Nothing」ブランドにおける新製品発表「Power in Perspective.」を現地時間(GMT)の2025年3月4日(火)10時に行い、次期ミドルハイレンジスマートフォン(スマホ)「Nothing Phone (3a)」(型番:A059)および「Nothing Phone (3a) Pro」(型番:A059P)を発表する予定です。日本時間(JST)では同日19時となっており、日本向け公式Webサイト( https://jp.nothing.tech/ )でも予告を行なっているため、日本でも発売されると見られます。



Nothing Phone (3a) Nothing Phone (3a)



Nothing Phone (3a) Pro Nothing Phone (3a) Pro

3a pic.twitter.com/wkrKoLTIKt — Arsene Lupin (@MysteryLupin) February 21, 2025

3a pro pic.twitter.com/wDpwqhZDoi — Arsene Lupin (@MysteryLupin) February 21, 2025

Phone (3a) Series.



Where technical intricacy meets purity. The essence of Nothing. pic.twitter.com/02UEwkgROl — Nothing (@nothing) February 24, 2025

Meet Phone (3a) Series. First hands-on experience with NEO Gamma.@1x_tech pic.twitter.com/U7vuinDVR7 — Nothing (@nothing) February 24, 2025

そんなNothing Phone (3a)およびNothing Phone (3a) Proが新たにIEC(国際電気標準会議)の電気機器安全規格適合試験制度を運営するIECEEにてシンガポールの認証機関「TUV SUD PSB」の検査を2025年2月12日(水)付で通過していることが公開されており、両機種ともに5〜20V・2.5A(最大50W)の急速充電に対応していることが示されています。ただし、既存機種「Nothing Phone (2a)」なども認証機関では最大50Wで通過しているものの、実際の仕様では最大45Wと案内されているため、同じようになる可能性もあります。なお、認証番号は「SG PSB-IV-13479」。またNothing Phone (3a)およびNothing Phone (3a) ProについてはNothingの公式X(旧:Twitter)アカウント( @nothing )にてリアカメラ部分と見られる一部が掲載されたほか、ペリスコープレンズによる望遠カメラを搭載し、マクロ撮影にも対応しているなどの情報が示されているほか、外観のレンダリング画像や特徴をまとめたプロモーションムービーがリークされており、おおよその製品情報が判明しています。Nothingはスマホメーカー「OnePlus」の共同創業者であるCarl Pei氏が2020年10月に設立したデジタル製品メーカーで、イギリス・ロンドンを拠点とし、2021年7月に初製品となる完全ワイヤレスイヤホン「Nothing Ear (1)」を発売し、その後、同社初のスマホである「Nothing Phone (1)」を2022年7月に発売しました。さらにスマホでは第2弾「Nothing Phone (2)」、その廉価版「Nothing Phone (2a)」および「Nothing Phone (2a) Plus」を投入してきました。そして2023年にはよりコストパフォーマンスを重視したサブブランドとしてCMF by Nothingを立ち上げて完全ワイヤレスイヤホン「CMF Buds Pro」やスマートウォッチ「CMF Watch Pro」などを発売し、サブブランド初のスマホ「CMF Phone 1」を2024年7月に発売しました。日本でも発売日が1次販売国・地域から遅れたりもしていますが、順調に各製品ともに販売されており、特にNothing Phone (2a)は日本でニーズの高いおサイフケータイ(FeliCa)にも対応させるなど、きちんとローカライズも進めてきています。そんなNothingの新製品発表が3月4日に実施されて次期スマホとしてNothing Phone (3a)シリーズが発表されることが予告されており、シリーズということで事前の情報からNothing Phone (3a)とNothing Phone (3a) Proが発表されることになると見られ、これまでのNothingの公式Xアカウント( @nothing )でゲーム「ポケットモンスター」の「ウインディ」(ぜんこくずかんNo.0059)ぽいドット絵の画像が投稿されていることから型番が「A059」と「A059P」になることが示唆されていました。今回、そんなA059とA059PがTUV SUD PSBを通過し、ようやく認証機関に登場したほか、レンダリング画像やプロモーションムービーもリークされ、外観や主なスペックなどが判明しました。まず両機種の共通仕様としてチップセット(SoC)にはQualcomm製「Snapdragon 7s Gen 3 Mobile Platform(型番:SM7635)」(以下、Snapdragon 7s Gen 3)が搭載され、これまではベンチマークアプリ「Geekbench」の結果にNothing Phone (3a)のA059のみが掲載されていましたが、新たにNothing Phone (3a) ProのA059Pも掲載され、この結果からも両機種がSnapdragon 7s Gen 3を搭載していることが示されています。また画面は上部中央にパンチホールが配置されたアスペクト比9:20の縦長な約6.77インチFHD+(1080×2412ドット)AMOLED(有機EL)ディスプレイ(約387ppi)で、最大120Hzリフレッシュレートや最大1000Hzタッチサンプリングレート、明るさ最大3000nits(ピーク時)、10bitカラー(1億700万色表示)、HDR10+に対応し、画面は強化ガラス「Panda Glass」(Tunghsu Optoelectronic製)で覆われているとのこと。サイズおよび質量はNothing Phone (3a)が約163.5x77.5x8.4mmおよび約201g、Nothing Phone (3a) Proが約163.5x77.5 x8.4mmおよび約211gで、本体色はNothing Phone (3a)がブラックおよびホワイト、ブルーの3色、Nothing Phone (3a) Proがブラックおよびホワイトの2色となっており、生活防水・防塵(IP64準拠)に対応しているほか、引き続いて背面には3つのLEDによる「Glyph Interface(グリフインターフェイス)」を備えて通知やカメラのフラッシュとして利用できるようになっています。OSはAndroid 15ベースの独自ユーザーインターフェース「Nothing OS 3.1」がプリインストールされており、カメラ機能として「TrueLens Engine 3.0」が搭載され、リアカメラの構成は以下の通りで、上位モデルのNothing Phone (3a) Proにはペリスコープレンズによる望遠カメラが搭載され、光学3倍ズームに対応しており、標準モデルのNothing Phone (3a)にも光学2倍に対応した望遠カメラが搭載され、Nothing Phone (3a) Proは10cmまで寄れる望遠マクロ撮影も対応しているということです。<Nothing Phone (3a)>・約5000万画素CMOS(1/1.56型、1画素1.0μm、Sony製、PDAF)+広角レンズ(F1.9、焦点距離24mm、OIS)・約800万画素CMOS(1/4.0型、1画素1.12μm、Sony製センサー)+超広角レンズ(F2.2、画角119°)・約5000万画素CMOS(PDAF)+望遠レンズ(光学2倍ズーム、ロスレス4倍ズーム、デジタル30倍ズーム)<Nothing Phone (3a) Pro>・約5000万画素CMOS(1/1.56型、1画素1.0μm、PDAF)+広角レンズ(F1.9、焦点距離24mm、OIS)・約800万画素CMOS(1/4.0型、1画素1.12μm、Sony製センサー)+超広角レンズ(F2.2、画角119°)・約5000万画素CMOS(Sony製センサー)+望遠レンズ(光学3倍ズーム、ロスレス6倍ズーム、デジタル60倍ズーム)またフロントカメラがNothing Phone (3a)では約3200万画素CMOS+広角レンズ(F2.5)、Nothing Phone (3a) Proでは約5000万画素CMOS+広角レンズ(F2.2)となっており、顔認証に対応しているほか、生体認証として画面内指紋センサーも搭載し、内蔵メモリー(RAM)と内蔵ストレージはNothing Phone (3a)では8GB RAM+256GBストレージモデルと12GB RAM+256GBストレージモデル、Nothing Phone (3a) Proでは12GB RAM+256GBストレージモデルが用意されるとされています。その他の仕様ではWi-Fi 6に対応したIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(2.4および5GHz)の無線LANやBluetooth 5.4、NFC、5000mAhバッテリー、USB Type-C端子(USB 2.0)、デュアルステレオスピーカー、近接センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー、光センサー、電子コンパス、位置情報取得(A-GNSS:GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSS、NavIC)、nanoSIMカード(4FF)スロット×2、eSIMなどで、3.5mmイヤホンマイク端子やmicroSDカードなどの外部ストレージスロットには非対応だということです。

記事執筆:memn0ck

■関連リンク・エスマックス(S-MAX)・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・Nothing Phone (3a) 関連記事一覧 - S-MAX・Nothing Phone (3a) Pro 関連記事一覧 - S-MAX・SG PSB-IV-13479 | IECEE Certificates・A059P - Geekbench Search - Geekbench・Exclusive: Nothing Phone 3a & 3a Pro Complete Official Renders Leak・Nothing 日本公式サイト