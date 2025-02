【本日から】選りすぐりの大ヒットBLドラマをBS初放送！『俺は恋愛なんか求めてない！』『奇蹟』『Love in The Air』

全番組無料放送のBS松竹東急(BS260ch)にて、「真冬の純愛アジアBL特集」と題した特集が2月17日(月)からスタート。大ヒットBLドラマ3作品の放送される。

【関連記事】BSで放送予定の韓国ドラマ《無料放送》

韓国BLドラマ『俺は恋愛なんか求めてない!』

© 2023 Numberthree Pictures

漫画賞やコミックアワード受賞の大人気WEB漫画(原作:「非意図的恋愛談」)をドラマ化した『俺は恋愛なんか求めてない!』。スピンオフ作品も配信され、昨年12月には日本でもファンミーティングが開催されるなど韓国BL界を席巻する一作だ。

『俺は恋愛なんか求めてない!』あらすじ

テピョングループの総務課で2年目社員のチ・ウォニョン(ゴンチャン/B1A4)は、直属の上司が起こした不正に巻き込まれ、会社から懲戒解雇処分を受けることに。散々な現実から逃れようと気分転換も兼ねて旅行に来たものの、宿泊先であるペンションのオーナーが大切にしている器を誤って割ってしまう。そんな中、弁償するため訪れた陶器店で働いていたのは、テピョングループの会長が愛してやまない天才陶芸家ユン・テジュン(チャ・ソウォン)だった!会長がテジュンと専属契約を結びたがっていたことを知っていたウォニョンは会社への復帰をかけて、テジュンに近づくが…

『俺は恋愛なんか求めてない!』放送情報

『俺は恋愛なんか求めてない!』は、BS松竹東急で2月17日(月)〜23日(日)深夜2時〜放送(※23日は深夜1時より2話連続)。

『俺は恋愛なんか求めてない!』キャストコメント

BS松竹東急での放送を記念して、『俺は恋愛なんか求めてない!』に出演する、チャ・ソウォン、ゴンチャン(B1A4)、ウォン・テミン、ドウより特別メッセージが到着。

ゴンチャン 「俺は恋愛なんか求めてない!」はときめくポイントが多く、また緊張感のある作品だと思います。劇中でキャラクター同士が出会った時のときめきと、お互いの間に巻き起こるハプニングによる緊張感を、視聴者の皆さんに楽しんでいただけると思います。そんな魅力を韓国と日本の視聴者の皆さんが受け入れてくださったことで、人気を得ることができたのだと思います。

ウォン・テミン このドラマは、4人4様の魅力を持っています。4人のキャラクターが全く異なっていて、それぞれが魅力的です。だから、どんなタイプが好きであっても皆さまがご覧になれますし、僕たちって相性が抜群なんです!

ドウ この作品は童話のような純粋さがあります。4人それぞれのキャラクター、自身のストーリーと、お互いの関係性がよく表現されているドラマです。何度見ても飽きない作品だと思います。

【関連記事】韓国ドラマ『俺は恋愛なんか求めてない!』はどこで配信してる?

台湾BLドラマ『奇蹟』

(C)2023 “KISEKI: DEAR TO ME” Partners All Rights Reserved.

台湾のオンライン書店「博客来」電子書籍部門で1ヶ月にわたり売り上げ1位を記録し、「一番ドラマ化して欲しいBL小説」に選ばれた大ヒット小説の映像化作品『奇蹟』。

電視金鐘奨新人賞受賞のルイス・ジャン(姜典)の他、カイ・シュー(徐緂)、タロ・リン(林毓桐)、ナット・チェン(陳柏文)など新世代の若手が主演を務め、『HIStory』シリーズなど台湾BLドラマの人気カップルを演じたウェイン・ソン(宋偉恩)、ホアン・ジュンジー(黃雋智)、アン・ジュンポン(安俊朋)など注目の俳優が出演している。

『奇蹟』あらすじ

医学を志す高校生だったバイ・ゾンイー(タロ・リン)は、怪我を負い路上で倒れていたファン・ジョールイ(カイ・シュー)を助け、やむを得ず自分の家まで連れて行くことになる。成り行きで同じ屋根の下で過ごすことになった二人。アルバイトをしながら学校に通う孤独だったゾンイーは、ファン・ジョールイとの生活でヤクザ組織のメンバーとは知らずに惹かれていく。そして、組織のもめごとに巻き込まれ、ゾンイーは自らジョールイの代りに罪をかぶり刑務所に入ることになる。

一方、ジョールイが所属する義雲盟のメンバーアイ・ディー(ルイス・ジャン)は、幼馴染で同じ義雲盟のチェン・イー(ナット・チェン)に密かに思いを寄せているが、チェン・イーは義父でボスのチェン・ドンヤン(リアンジァー)を慕っており、アイ・ディーは報われない思いをずっと抱えていた…。4年後、運命は再度4人をめぐり合わせる。

『奇蹟』放送情報

『奇蹟』は、BS松竹東急で2月17日(月)〜23日(日)深夜3時〜放送。

※TVerでも見逃し配信決定。詳細は局公式X(@BS260_official)をチェック!

【関連記事】【イベントレポート】台湾BL『奇蹟』ファンミーティング in TOKYO |白范CP&陳艾CPら14人が登壇!楽しい企画盛りだくさんの賑やかなイベントに

タイBLドラマ『Love in The Air』

©Me Mind Y Co.,Ltd. (C)all rights reserved

世界のBLファンが大熱狂した『TharnType』シリーズ、『Don’t Say No』を手掛けた作家で脚本家のMAMEが描く人気小説を映像化した『Love in The Air』。4人の主人公が織りなす激しくも優しい愛の物語が綴られる。

『Love in The Air』あらすじ

嵐が吹き荒れるある夜、大学生のレイン(ナッタラット・タンワーイ)は車の故障により道路の真ん中で立ち往生してしまう。困り果てたレインの前に現れたのは、バイクに乗った青年。慣れた手つきで車を修理し、名乗ることなくその場を去ってしまう。助けてくれた彼のことがずっと頭から離れないレインは、同じ学部の友人スカイ(ワストーン・チャイジンダー)がうんざりするほどあの夜の出来事を聞かせ、憧れを募らせていた。

そんな折、二人が通う建築学部に伝わる“伝説の先輩”の話をレインは耳にする。そしてその先輩こそ、あの日自分を助けてくれた青年・パーユ(チャイカモン・サームソンウィッタヤ)だったことを知るのだった。学部の先輩との集まりで再会を果たした二人だったが、パーユはレインのことを覚えておらず、レインはがっかりしてしまう。しかしその日の帰り道、またしても車の故障で動けなくなったレインは再びパーユに助けられ彼の自宅へ行くことに。そこでなんとパーユは修理代と称し身体を要求、レインはパーユの色気に抗えず危うく受け入れてしまいそうになる。何とか理性を取り戻したレインはパーユをはねのけ、その場を乗り切るのだった。

しかしその後もレインの目の前に現れ、修理の対価を求めるパーユ。なんとか回避するも、苛立ちが収まらないレインは仕返しをするためスカイを連れてパーユが参加する違法のバイクレース開催会場に忍び込む。しかし厳重に警備された会場でピンチに陥ったレインを救ったのは、またしてもパーユだった。そして騒動に巻き込まれた友人のスカイもまた、そこである人物と最悪な出会いを果たすのだが…。

『Love in The Air』放送情報

『Love in The Air』は、BS松竹東急で3月17日(月)〜23日(日)深夜2時〜放送(※2話連続。23日は1話放送)。

※TVerでも見逃し配信決定。詳細は局公式X(@BS260_official)をチェック!

【関連記事】タイBLドラマ『Love in The Air』はどこで見れる?|あらすじ・キャスト