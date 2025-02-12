°úÂà¤·¤¿36ºÐ¥Þ¥ë¥»¥í¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÅ¾¿È¡ª¡©¡ÖºÊ¤È°ì½ï¤Ë±Ç²è¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×
ÀèÆü¡¢¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½DF¥Þ¥ë¥»¥í¡£
36ºÐ¤ÎÈà¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¤·¤Æ2ÅÙ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¡¢À¤³¦Åª¶¯¹ë¤Ç¤¢¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ç¤ÏÄÌ»»546»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¡ØAntena3¡Ù¤Ç¡¢¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤ä¤Ã¤¿¤è¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Âç²ø²æ¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¤³¦ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤È¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¤â¤Î¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬É¬Í×¤Ê»þ¤¬Íè¤ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËË°¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Â¾¤Î¤³¤È¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
¼«Ê¬¤Ï¤¤¤Ä¤â´î¤Ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡¢ÀÕÇ¤´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Í¡£¤¤¤Ä¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À¸¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ¤¬Íè¤ë¡£
¥×¥í¤È¤·¤Æ¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤â¤¦¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¤¤È·èÃÇ¤¹¤ë»þ¤¬Íè¤ë¤Î¤Ï¿É¤¤¤³¤È¡£ºÇ½é¤ËÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤ÏºÊ¤À¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤ÈÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£
»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò³Ø¹»¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¡¢ºÊ¤È¤â¤Ã¤È½Ð¤«¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤µ¡£º£¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤¤¤Æ¡¢ÆÉ½ñ¤ä¥á¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤¿¡£
¥¢¡¼¥È¤ä²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¡¢ºÊ¤È°ì½ï¤Ë±Ç²è¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é²»³Ú¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£²¿¿Í¤«²Î¼ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤Î¤¿¤á¤Ë¶Ê¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¡¢¥Ó¡¼¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¡£ËÍ¤ÎÌ´¤µ¡×
¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢°úÂà¸å¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë»Ä¤ë¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
²»³Ú¤¬¹¥¤²á¤®¤Æ¡Ö²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É8Ì¾
¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÅª¤Ê³èÆ°¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£