【Nintendo of America:「Ridge Racer 64」】1月31日 配信

Nintendo of Americaは、有料サービス「NintendoSwitchOnline + 拡張パック」にて「Ridge Racer 64」を1月31日に配信した。

「Ridge Racer 64」は海外のNINTENDO64にて展開されたレーシングゲームソフト。最大4人でのプレイができ、ハイスピードのレースや印象的なBGMなど収録された作品となっている。

Ridge Racer~ 🎶



Race with up to four players and experience fast-paced arcade action in Ridge Racer 64, available now for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members! #N64 pic.twitter.com/pvybSDyCS5