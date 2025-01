OpenAIがソフトバンクやOracle、MGXと共同で、今後4年間で5000億ドル(約77兆円)を投資してアメリカに新しいAIインフラストラクチャを構築するための「Stargate」プロジェクトを開始したことを発表しました。このプロジェクトの運営責任はOpenAIが、財務責任はソフトバンクが務め、プロジェクトの初代会長にはソフトバンクの孫正義代表が就任します。

Announcing The Stargate Project | OpenAIhttps://openai.com/index/announcing-the-stargate-project/Stargate Projectについて | ソフトバンクグループ株式会社OpenAI teams up with SoftBank and Oracle on $500B data center project | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/01/21/openai-teams-up-with-softbank-and-oracle-on-50b-data-center-project/Stargateプロジェクトでは、テキサス州に大規模データセンターを設立され、最終的には他の州にも同様のデータセンターが設立されます。スタート時点で1000億ドル(約15兆5000億円)を投入し、今後4年間で最大5000億ドルを投入する予定となっています。初期技術パートナーにはOpenAIとOracleのほか、Arm、Microsoft、NVIDIAが名前を連ねています。OpenAIは「Stargateプロジェクトの一環として、Oracle、NVIDIA、OpenAIは緊密に協力してこのコンピューティングシステムを構築および運用します。これは、2016年までさかのぼるOpenAIとNVIDIAの緊密な協力関係と、OpenAIとOracleの新しいパートナーシップに基づいています」と述べました。2025年1月22日にホワイトハウスで行われた記者会見が以下。President Trump Gives Remarks Regarding U.S. Infrastructure Investment - YouTubeこの記者会見にはトランプ大統領のほか、OpenAIのサム・アルトマンCEOやOracleの共同創設者であるラリー・エリソン氏、そしてソフトバンクの孫代表が出席しました。エリソン氏によると、すでにデータセンターは10棟が建築中で、各棟の面積は50万平方フィート(約4万6450m2)だとのこと。エリソン氏は「私たちが構築しているアプリケーションの例として、最も魅力的で私たち全員に関係するものは、電子カルテです。単に電子カルテを管理するだけでなく、カルテを見ることで医師がより良く患者の状態を理解し、より良い医療計画を提供できるようになります」と語りました。孫代表は「トランプ大統領の就任はアメリカの黄金時代の始まりです」と祝辞を述べつつ、「Stargateプロジェクトは人々の生活を助け、私たちが解決できなかった多くの難しい問題がAIの力で解決できるようになります。AGI(人工汎用知能)がとても近い将来やってきて、その後は、人類が解決できるとは思ってもみなかった問題を解決できる人工超知能が来ると思います。これは私たちの黄金時代の始まりです」と語りました。アルトマンCEOは「私はこれが素晴らしいプロジェクトになると思います。これらの方々が話したような素晴らしいことすべてを実現できると思いますが、これをアメリカ合衆国で実現できることは、素晴らしいことだと思います」と語りました。トランプ大統領はStargateプロジェクトが10万人以上のアメリカ人の雇用を創出すると同時に、中国などの競合国に対抗する重要プロジェクトとなることを強調。通常であれば中国などに向かっていた投資がアメリカに向かうと評価し、プロジェクトの規模感について「最大のものになり得る」と期待を表明。Stargateプロジェクトを「アメリカの技術的優位性と経済発展に寄与する重要なプロジェクト」として評価しました。