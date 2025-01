by Gage Skidmore2025年1月18日にドナルド・トランプ大統領が発行した独自の仮想通貨「」の完全希薄化後の評価額(FDV)が一時450億ドル(約7兆円)を超え、世界で24番目に価値の高い仮想通貨になったことが報告されています。「Donald Trump and Melania Memecoins Criticized by Crypto Executives - Bloomberg

A memecoin is a zero-sum* lottery.



There is no wealth creation. Every buy order is simply matched by a sell order. And after an initial spike, the price eventually crashes and the last buyers lose everything.



* It’s actually negative sum if the platform takes a cut.— Balaji (@balajis) January 19, 2025

Trump needs to fire his crypto advisors, from top to bottom and replace with people who know what they are doing. The memecoins cost the US, the presidency and his family a lot of credibility and the consequences haven’t even started.— Gabor Gurbacs (@gaborgurbacs) January 20, 2025

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-20/crypto-balks-at-trump-memecoin-launches-on-cusp-of-inauguration‘Horrible look’: Crypto lobby reels from Trump’s ‘memecoin’ - POLITICOhttps://www.politico.com/news/2025/01/19/trump-crypto-meme-coin-launch-00199204Bitcoin soars past $109,000 ahead of possible early action on crypto by Trump | AP Newshttps://apnews.com/article/bitcoin-crypto-trump-currency-cfa22616701c94590e6f9d409651acac2025年1月18日にトランプ大統領は、ブロックチェーンネットワークのSolana上で自身をモチーフとした仮想通貨「トランプ次期大統領が仮想通貨「 - GIGAZINE海外メディアのPoliticoによると、「.95ドル(約7000円)に達したほか、FDVが450億ドルを超え、世界で24番目に価値のあるトークンになったことが報告されています。また、「(約2兆3400億円)に達しました。なお、メラニア氏が自身の仮想通貨「.69ドル(約5070円)で取引されており、市場価値は世界で29番目となっています。トランプ大統領はかつて、仮想通貨について懐疑的な目を向けており、ビットコインを「詐欺」と批判したこともありました。しかし、近年ではその考えを軟化させ、2024年5月に開催されたリバタリアン全国大会では仮想通貨業界に対して「前向きでオープンマインドだと感じています」と語っています。また、2024年6月にはトランプ大統領とイーロン・マスク氏が仮想通貨政策について話し合ったことも報じられています。さらにトランプ大統領は、自身の公約として仮想通貨の国家備蓄や仮想通貨市場に対する規制の見直しなどを掲げており、2024年11月にはトランプ大統領の仮想通貨政策への期待感の高まりによりビットコインの価格が当時史上最高値となる8万9599ドル(約1390万円)に達しました。ビットコインが8万9000ドルを突破して史上最高値を更新、次期トランプ政権への期待などで - GIGAZINEしかし、一部の市場関係者はトランプ大統領が独自の仮想通貨を発行することに対して否定的な見方をしています。仮想通貨投資会社のCastle Island Venturesの共同設立者であるニック・カーター氏は「トランプ大統領がこんなことをするのは全くばかげたことです」と述べています。カーター氏によると、「ミームコイン」と呼ばれる仮想通貨の一種で、本質的に非常に不安定な資産とのこと。また、仮想通貨取引所・Coinbaseの元最高技術責任者であるバーラージー・スリニヴァサン氏は「ミームコインは宝くじのようなもので、たとえ急騰しても最終的には暴落してしまいます。ミームコインによる富の創出はありません」と批判しています。さらに、投資プロバイダーのVanEckでデジタル資産戦略ディレクターを務めるガーバー・ガーバックス氏は「ミームコインはアメリカやトランプ大統領、そしてトランプ大統領の家族の信用を大きく失わせました。トランプ大統領は、自身の仮想通貨アドバイザーを解雇し、適切なアドバイスができる人物と交代させる必要があります」と提言しました。なお、「(約1550万円)近くまで下落しましたが、2025年1月21日に行われたトランプ大統領の就任式直前にはビットコインの価格が史上最高値となる10万9241ドル(約1690万円)にまで高騰したことが報告されています。しかし、大統領就任演説後にビットコイン価格は下げに転じ、記事作成時点では10万1814ドル(約1579万円)にとどまっています。