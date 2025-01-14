µ¢²½ÉÔÍ×¡ª¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹ÂåÉ½¤Î18ºÐFW¡¢Ãæ¹ñ¹ñÀÒ¤òÁªÂò¡¡Ãæ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ´üÂÔ
2026Ç¯WÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÈÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×C¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¡£
º£·î9Æü¤«¤é18Æü¤Þ¤ÇÂåÉ½¹ç½É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼½Ð¿È¤Î¥è¥ó¡¦¥Õ¡¼¡¦¥»¥Æ¤³¤È¸ô±Ê±Ê¤ò½é¤á¤Æ¾·½¸¤·¤¿¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼2Éô¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿26ºÐ¤ÎÈà¤Ï¡¢Éã¿Æ¤¬¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¿Í¡¢Êì¿Æ¤¬Ãæ¹ñ¿Í¤Î¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¡£
¡ØËÌµþÀÄÇ¯Êó¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹ÂåÉ½·Ð¸³¤â¤¢¤ëFW¥Þ¥ë¥»¥ë¡¦¥Ú¥È¥í¥Õ¤âÃæ¹ñ¹ñÀÒ¤òÁªÂò¤·¡¢¾ÍèÅª¤ÊÂåÉ½Æþ¤ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
Èà¤Ï2006Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤ÎÞ¶¹¾¾Ê¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤È6ºÐ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¡¢2019Ç¯¤Ë¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤ËÅÏ¤ê¡¢¶¯¹ë¤ÎNK¥ª¥ê¥ó¥Ô¥ä¡¦¥ê¥å¥Ö¥ê¥ã¥Ê¤Ç°éÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
182cm¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤ÆU-19¥Á¡¼¥à¤ÇÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢º£Ç¯1·î¤ËÃæ¹ñ1Éô¤Î¾å³¤¿½²Ö¤Ø°ÜÀÒ¡£
Ç¯Îð¤Ï19ºÐ¤È18ºÐ¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¹ñÀÒ¤òÁªÂò¤·¤¿¤¿¤á¡¢¡Öµ¢²½¼êÂ³¤¤ò¾ÊÎ¬¤·¤¿µ¢²½Áª¼ê¡×¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡ÊÃæ¹ñ¤È¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤Îº®·ì¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
µ¢²½¤·¤ÆÃæ¹ñÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È¿Â§½õ¤Ã¿Í7¿Í
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥»¥ë¡¦¥Ú¥È¥í¥Õ¤ò²¦´ÁÎ¶¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñÌ¾¤ÇÉ½µ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯2·î¤ËÃæ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëU20¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤ÇÂåÉ½Æþ¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£