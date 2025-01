半導体を巡るアメリカと中国の対立が深まるなか、中国政府は電気自動車産業の成長にブレーキをかけないように自国内で半導体を供給しようと半導体産業に支援を行っているものの、「まだまだ外国産の半導体に依存している」と政府関係者が話しました。China struggles to build car chip supply chain to break free of heavy reliance on imports | South China Morning Post

https://www.scmp.com/tech/tech-war/article/3292988/china-struggles-build-car-chip-supply-chain-break-free-heavy-reliance-importsBeijing Pushes to Use China-Made Chips in Its EVs - WSJhttps://www.wsj.com/tech/beijing-pushes-to-use-china-made-chips-in-its-evs-d89212deSamsung May See 40% Profit Drop in 2025 Due to Semiconductor Struggleshttps://samlover.com/2025/01/01/samsung-may-see-40-profit-drop-in-2025-due-to-semiconductor-struggles/アメリカは半導体を軍事転用されることへの懸念から、中国への半導体技術の輸出を厳しく制限する一方、中国側もアメリカに対しレアメタルの輸出を禁止するなどの報復措置を行っており、対立が深まっています。アメリカが中国への半導体技術規制をさらに強化する方針 - GIGAZINEこうした状況のなか、中国政府は半導体の自給率を高めるため、2024年5月に7兆円以上の資金を投じて国内の半導体産業を支援すると共に、自動車メーカーに対し「2025年までに半導体の25%を国内で調達するように」と要請を行いました。中国が国内の半導体産業振興のため7兆円以上を出資 - GIGAZINE中国では電気自動車がブームになっており、2024年の電気自動車の生産量は11月時点で前年比37.5%増の114​​9万台で、全自動車の40.8%を占めています。通常の自動車に使用される半導体の量は1台あたり600個から700個程度ですが、電気自動車では1台あたり約1600個の半導体が必要であり、今後成長が見込まれるスマート自動車では約3000個の半導体が必要とのこと。中国の中堅自動車企業「セレス」の社長は2024年6月に開かれた業界会議において、自動車の総コストにしめる半導体費用の割合が2019年に4%だったのに対し、2030年には20%まで上昇するだろうと予測を話しています。今後さらに半導体の需要が高まることを見据え、中国政府は半導体産業の育成に力を入れているわけです。しかし、中華人民共和国工業情報化部の関係者によると、2025年1月時点では中国での自動車用半導体の自給率は10%未満とのこと。電源およびメモリ関連の半導体の自給率は約8%まで高まっていますが、コンピューティングおよび制御関連の半導体自給率は1%未満で、外国企業が圧倒的な差でリードしています。中国政府が国策で半導体産業を支援している事もあり、多数の自動車メーカーや新興企業がチップ開発競争に参入しています。上海蔚来汽車と小鵬汽車の2社は自社開発したスマートドライビングチップが最終設計段階のテープアウトを完了したと発表しました。半導体開発競争が激化している影響を受け、韓国のSamsungは2025年に営業利益が40%減少すると見込まれています。