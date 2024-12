【ブルアカらいぶ!クリスマス直前!SP!】12月22日19時~ 配信

「ブルーアーカイブ公式4コマ ぶるーあーかいぶっ! VOL.1」

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」に関するコミックスの情報を公開した。

今回発売が決定したマンガ「ブルーアーカイブ公式4コマ ぶるーあーかいぶっ! VOL.1」は、公式Xにて連載されている4コママンガをまとめた1冊。新規描き下ろしの4コマも収録予定となっており、表紙のデザインに加え各店舗の特典情報も公開された。

また、12月24日には「ブルーアーカイブ コミックアンソロジー VOL.6」が発売。さらに便利屋68のドタバタを描く「ブルーアーカイブ 便利屋68業務日誌」4巻の発売日が2025年2月7日に決定した。

「ブルーアーカイブ公式4コマ ぶるーあーかいぶっ! VOL.1」特典情報

「ブルーアーカイブ コミックアンソロジー VOL.6」

「ブルーアーカイブ 便利屋68業務日誌」

【ブルアカらいぶ!クリスマス直前!SP!】

