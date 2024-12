OpenAIが現地時間の2024年12月13日、ChatGPTのチャット履歴やデータをフォルダに整理し、進行中の作業やChatGPTへの注意事項をプロジェクトごとに保存できる新機能「Projects」を発表しました。Projects-12 Days of OpenAI: Day 7 - YouTubeChatGPT Projects are fancy folders for your AI chats - The Verge

https://www.theverge.com/2024/12/13/24320800/openai-chatgpt-projects-folders-ai-chatsChatGPT's new Projects feature can organize your AI clutter | TechRadarhttps://www.techradar.com/computing/artificial-intelligence/chatgpts-new-projects-feature-can-organize-your-ai-clutterOpenAIで最高プロダクト責任者(CPO)を務めるケヴィン・ヴェイユ氏らは、YouTubeに投稿した動画内でChatGPTの新機能「Projects」を発表しました。ProjectsはChatGPT内に特定のプロジェクトを作成し、アップロードしたファイルや関連するチャット履歴、ChatGPTへの指示といった内容をまとめてフォルダに保存できるという機能です。Projectsの導入により、ユーザーは特定のプロジェクトに関する過去のチャット履歴を確認したり、進行中の作業の途中からChatGPTを使用し始めることが可能になります。テクノロジー系メディアのTechradarは、「ChatGPTとの会話を表す書類で埋め尽くされた、散らばった机のデジタル版を想像してみてください。Projectsはそれらの書類の一語一語を読んだアシスタントによってまとめられた、きちんとラベル付けされたフォルダで一杯の引き出しのようなものです」と述べています。実際にProjectsが有効化されたChatGPTを開くと、画面左端に「Projects」という項目があり、その中に複数のフォルダが並んでいることがわかります。新しいフォルダを作る場合、個別にフォルダ名を付けることができます。これで新しいフォルダが作成されました。フォルダごとにアイコンの色をカスタマイズすることもできます。フォルダ内で行ったチャットの履歴はフォルダごとに保存されるため、特定のプロジェクトについて作業する際に便利な機能となっています。また、フォルダごとに「このフォルダ内でChatGPTが守るべき指示」を与えたり、ファイルをアップロードしたりすることも可能。また、フォルダ内で行ったチャットを保存できるだけでなく、過去のチャット履歴をさかのぼってフォルダに保存することもできます。「Secret Santa」と名付けられたフォルダ内には、贈り主を隠したままプレゼントを交換する「シークレットサンタ」の参加者をまとめた表や、ルールをまとめたドキュメントなどのファイルが保存されていました。ChatGPTにこれらのファイルのデータを参照させ、プレゼント交換の割り当てを作らせるといった作業が可能です。すでに競合するAI開発企業のAnthropicは「プロジェクト」という類似した機能を提供しているため、ChatGPTのProjectsが業界初というわけではありませんが、ChatGPTでプロジェクトを進めたいユーザーにとって非常に便利な機能となっていました。すでにChatGPTの有料版であるChatGPT Plus・ChatGPT Pro・ChatGPT Teamのユーザーには、Projectsが展開されています。残る有料版のChatGPT Enterpriseと大学生や教職員向けのChatGPT Eduのユーザーには「2025年早々」に、無料ユーザーにも間もなく提供される予定とのことです。