FLOReはプロゲーミングチーム『RIDDLE ORDER』所属のゆきお、へしこ、なおひろ21との共同開発により、FPS専用ゲーミングアームカバー『AIMCOVER RIDDLE ORDER(エイムカバーリドルオーダー)』を販売中。

FLORe『AIMCOVER RIDDLE ORDER』

サイズ : フリーサイズ(両腕用2枚1セット)

カラー : ゆきおモデル、へしこモデル、なおひろ21モデル

素材 : ポリエステル/ポリウレタン(スパンデックス)生地

FLOReはプロゲーミングチーム『RIDDLE ORDER』所属のゆきお、へしこ、なおひろ21との共同開発により、FPS専用ゲーミングアームカバー『AIMCOVER RIDDLE ORDER(エイムカバーリドルオーダー)』を販売中です。

3名それぞれのモデル展開にて2024年12月12日(木)より公式サイトにて販売を開始しています。

RIDDLEとの共同開発により、理想的なゲーミングアームカバーが完成しました。

試行錯誤の末、最高の肌触りを実現し長時間のプレーでも快適さを維持します。

多くの人の体型にぴったりフィットしサイズ感も良く、縫い目を排除したシームレスなデザインでマウスパッドとの摩擦を徹底的に抑えることによりマウスの操作性を飛躍的に向上させました。

フィジカルパフォーマンスも大幅に改善し、プレイの質を劇的に向上させます。

■AIMCOVER RIDDLE ORDERの5つのポイント

1 快適さを追求したシルキーな素材

2 様々な体型の方にフィットする着用感

3 スタイリッシュでスポーティなデザイン

4 ALLシーズンいつでもストレスフリーな使用感

5 暑い夏でも室内でも蒸れずに快適な使用感

POINT1

POINT2

POINT3

POINT4

■AIMCOVER RIDDLE ORDERの3つのモデル

【ゆきおモデル】

ゆきおモデル

【へしこモデル】

へしこモデル

【なおひろ21モデル】

なおひろ21モデル

3色展開にてRIDDLEらしさを追求した、シンプルでありながらスタイリッシュでスポーティさ溢れるデザインを採用しました。

■プロフィール

RIDDLE ORDER:ゆきお

日本APEX界のCEO。

トーク力も高く配信者としての人気も高い。

ゆきお

RIDDLE ORDER:へしこ

元APEX LEGENDSプロゲーマーでありnaohiro21とは元チームメイトで共に日韓1位のタイトルを獲得。

多彩なユーモアで心を掴まれた人は数知れず。

へしこ

RIDDLE ORDER:なおひろ21

元APEX LEGENDSプロゲーマーで日韓1位など好成績を残したが突如競技を引退。

惜しむ声が絶えない。

現在はOVERWATCH2を主に配信活動をしている。

なおひろ21

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ゆきお、へしこ、なおひろ21と共同開発!FLORe『AIMCOVER RIDDLE ORDER』 appeared first on Dtimes.