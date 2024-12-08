¡ÈJ£³¤Î¾Â¡É¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤º¡£ÆóÅÆ¤òÄÉ¤Ã¤¿»³²í¤ÇÁª¼ê¤Î³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹¤Ï¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¾¡¤Á¤ò½¦¤¦¤·¤Ö¤È¤µ¡¢¤·¤¿¤¿¤«¤µ¤Ë·ç¤±¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤À
¡¡J£³¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³£³°Ì¤Î¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ë¡¢£´°Ì¤Î¾¾ËÜ»³²íFC¤¬Ä©¤à³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿12·î£·Æü¤ÎJ£²¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¡£½ç°ÌÅª¤Ë²¼¤Î»³²í¤¬Èá´ê¤ÎJ£²Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤â¾¡Íø¤ò¤â¤®¼è¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬¾å¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤íÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¡×¤È35ºÐ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á»³ËÜ¹¯Íµ¤âÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹¶¼é¤Ë°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÉÙ»³¤«¤é¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤«¡£ÁúÅÄÀµ¹À´ÆÆÄ¤é¤Ï¤½¤Î½Ñ¤ò¤³¤Î£±½µ´Ö¡¢Å°ÄìÅª¤ËÌÏº÷¤·¤Æ¡¢ÉÙ»³¸©Áí¹ç±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÀ®²Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤Ë°Â±ÊÎè±û¤ÈÈõ¸ýÂçµ±¤¬¥´¡¼¥ë¡££²¡Ý£°¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï°µÅÝÅªÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï£²¡Ý£°¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¡¢¸åÈ¾¤Î»³²í¤Ï¾Ã¶ËÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìÊýÅª¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢¥é¥¹¥È10Ê¬¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Çº¸¥¯¥í¥¹¤«¤é±°°æÀ»À¸¤Ë£±ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÅ¸³«¤Ï2014Ç¯11·î£±Æü¤ËJ£±½é¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬Àï¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¡£10Ç¯Á°¤Î¤¢¤ÎÆü¤â±«¤¬¹ß¤ê¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£º£²ó¤ÎÉÙ»³Àï¤â£²¡Ý£±¤Î¤Þ¤Þ¥¯¥í¡¼¥º¤µ¤»¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÇÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢ÁúÅÄ´ÆÆÄ¤â¶õÃæÀï¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¯¤ëÉÙ»³¤Î¹¶·â¤òÁÛÄê¡£87Ê¬¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¶¶ÆâÍ¥Ìé¤äÄ¹¿ÈDF¾ïÅÄ¹î¿Í¤é£³Ëç¤òÅêÆþ¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ë³Ð¸ç¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¥í¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤ë¡£
¡¡Áê¼ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎµÈÊ¿Íã¤¬½³¤ê¹þ¤ó¤À±¦¥¯¥í¥¹¤«¤é±°°æ¤¬¥Ø¥Ã¥É¡£¶¶Æâ¤ÈGKÂçÆâ°ìÀ¸¤¬¶¥¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤¬Æ¬°ì¤Ä¾å²ó¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç£²¡Ý£²¡£¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¥É¡¼¥Ï¤ÎÈá·à¡×¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊËëÀÚ¤ì¤Ç¡¢»³²í¤Î£´Ç¯¤Ö¤êJ£²¾º³Ê¤ÎÌ´¤ÏÄÙ¤¨¤¿¡£
¡Ö£²¡Ý£°¤«¤é£³ÅÀÌÜ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï£±ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ë¡£°ú¤Ê¬¤±¤Ï¥À¥á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢£³ÅÀÌÜ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¤«¤Ã¤¿¤·¡¢£²¡Ý£±¤Ç¥¯¥í¡¼¥º¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¥¯¥í¡¼¥º¤µ¤»¤ëÊýË¡¤â¤º¤Ã¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤¬ËÍ¤é¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»Ø´ø´±¤Ï»î¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç²ù¤·¤µ¤ò²¡¤·»¦¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»î¹ç±¿¤Ó¤Î¤Þ¤º¤µ¤ÏÁúÅÄÂÎÀ©¤Î»³²í¤Ç¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð»¶¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2023Ç¯£±·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÁúÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¸Ä¡¹¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¬¤é¾¡¤Æ¤ë½¸ÃÄ¤òºî¤í¤¦¤È·üÌ¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC»þÂå¤Ë¥ª¥Ê¥¤¥¦°¤Æ»¡¢µÜÂåÂçÀ»¤éÌ¤´°À®¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤òÂç¤¤¯¿¤Ð¤·¤¿¼ÂÀÓ¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢´üÂÔ¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Ï»³¸ý»þÂå¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ç¤¢¤ë¾®¾¾Ï¡¤òJ£³ÆÀÅÀ²¦¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤ë¤Ê¤É»ØÆ³ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï£¹°Ì¡£¾¡¤Æ¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï´°À®¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¾¡Éé¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿º£µ¨¤Ï¡¢J£±¤Ç¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë»³ËÜ¡¢¹â¶¶¾ÍÊ¿¡¢ÇÏÅÏÏÂ¾´¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤òÊä¶¯¡£¾®¾¾¤ÎÈ´¤±¤¿·êËä¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê»³¸ý»þÂå¤ÎÈëÂ¢¤Ã»Ò¤Ç¤¢¤ë¹â°æÏÂÇÏ¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ëºòµ¨¤ÎÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¤Ç16ÆÀÅÀ¤ÎÀõÀîÈ»¿Í¡¢SCÁêÌÏ¸¶¤Ç10ÆÀÅÀ¤Î°ÂÆ£Íã¤â·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ë¼ç¼´¤À¤Ã¤¿µÆ°æÍª²ð¤äÌî¡¹Â¼Âë¿Í¤é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢³Î¼Â¤Ë¼«Æ°¾º³Ê¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤òºî¤ì¤ë¤È¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢½øÈ×10»î¹ç¤ò£³¾¡£´Ê¬¤±£³ÇÔ¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ë¼ºÇÔ¡££´·î£¶Æü¤Î¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂôÀï¤Ç£¶¼ºÅÀÂçÇÔ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤ÏÁúÅÄ´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤ÏÀ¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÎ©¤ÆÄ¾¤»¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Âç¥Ê¥¿¤Ï¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤â¥Ù¥¹¥È¤Ê¹¶¼é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«½Ð¤·ÀÚ¤ì¤º¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£
¡Ö°ú¤Ê¬¤±¤Î¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤¿¡£¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡¢¼é¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤¬¡¢°ú¤Ê¬¤±¤ÎÁí¿ô¤Î¤¦¤ÁÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÁúÅÄ´ÆÆÄ¤Ï²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤ê¡¢µÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Â¿¤¹¤®¤¿¡£·ë²ÌÅª¤ËÏ¢¾¡¤¬Â³¤«¤º¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾åÀÑ¤ß¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬¾å¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤íÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¡×¤È35ºÐ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á»³ËÜ¹¯Íµ¤âÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹¶¼é¤Ë°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÉÙ»³¤«¤é¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤«¡£ÁúÅÄÀµ¹À´ÆÆÄ¤é¤Ï¤½¤Î½Ñ¤ò¤³¤Î£±½µ´Ö¡¢Å°ÄìÅª¤ËÌÏº÷¤·¤Æ¡¢ÉÙ»³¸©Áí¹ç±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï£²¡Ý£°¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¡¢¸åÈ¾¤Î»³²í¤Ï¾Ã¶ËÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìÊýÅª¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢¥é¥¹¥È10Ê¬¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Çº¸¥¯¥í¥¹¤«¤é±°°æÀ»À¸¤Ë£±ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÅ¸³«¤Ï2014Ç¯11·î£±Æü¤ËJ£±½é¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬Àï¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¡£10Ç¯Á°¤Î¤¢¤ÎÆü¤â±«¤¬¹ß¤ê¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£º£²ó¤ÎÉÙ»³Àï¤â£²¡Ý£±¤Î¤Þ¤Þ¥¯¥í¡¼¥º¤µ¤»¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÇÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢ÁúÅÄ´ÆÆÄ¤â¶õÃæÀï¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¯¤ëÉÙ»³¤Î¹¶·â¤òÁÛÄê¡£87Ê¬¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¶¶ÆâÍ¥Ìé¤äÄ¹¿ÈDF¾ïÅÄ¹î¿Í¤é£³Ëç¤òÅêÆþ¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ë³Ð¸ç¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¥í¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤ë¡£
¡¡Áê¼ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎµÈÊ¿Íã¤¬½³¤ê¹þ¤ó¤À±¦¥¯¥í¥¹¤«¤é±°°æ¤¬¥Ø¥Ã¥É¡£¶¶Æâ¤ÈGKÂçÆâ°ìÀ¸¤¬¶¥¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤¬Æ¬°ì¤Ä¾å²ó¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç£²¡Ý£²¡£¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¥É¡¼¥Ï¤ÎÈá·à¡×¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊËëÀÚ¤ì¤Ç¡¢»³²í¤Î£´Ç¯¤Ö¤êJ£²¾º³Ê¤ÎÌ´¤ÏÄÙ¤¨¤¿¡£
¡Ö£²¡Ý£°¤«¤é£³ÅÀÌÜ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï£±ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ë¡£°ú¤Ê¬¤±¤Ï¥À¥á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢£³ÅÀÌÜ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¤«¤Ã¤¿¤·¡¢£²¡Ý£±¤Ç¥¯¥í¡¼¥º¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¥¯¥í¡¼¥º¤µ¤»¤ëÊýË¡¤â¤º¤Ã¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤¬ËÍ¤é¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»Ø´ø´±¤Ï»î¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç²ù¤·¤µ¤ò²¡¤·»¦¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»î¹ç±¿¤Ó¤Î¤Þ¤º¤µ¤ÏÁúÅÄÂÎÀ©¤Î»³²í¤Ç¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð»¶¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2023Ç¯£±·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÁúÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¸Ä¡¹¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¬¤é¾¡¤Æ¤ë½¸ÃÄ¤òºî¤í¤¦¤È·üÌ¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC»þÂå¤Ë¥ª¥Ê¥¤¥¦°¤Æ»¡¢µÜÂåÂçÀ»¤éÌ¤´°À®¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤òÂç¤¤¯¿¤Ð¤·¤¿¼ÂÀÓ¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢´üÂÔ¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Ï»³¸ý»þÂå¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ç¤¢¤ë¾®¾¾Ï¡¤òJ£³ÆÀÅÀ²¦¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤ë¤Ê¤É»ØÆ³ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï£¹°Ì¡£¾¡¤Æ¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï´°À®¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¾¡Éé¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿º£µ¨¤Ï¡¢J£±¤Ç¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë»³ËÜ¡¢¹â¶¶¾ÍÊ¿¡¢ÇÏÅÏÏÂ¾´¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤òÊä¶¯¡£¾®¾¾¤ÎÈ´¤±¤¿·êËä¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê»³¸ý»þÂå¤ÎÈëÂ¢¤Ã»Ò¤Ç¤¢¤ë¹â°æÏÂÇÏ¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ëºòµ¨¤ÎÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¤Ç16ÆÀÅÀ¤ÎÀõÀîÈ»¿Í¡¢SCÁêÌÏ¸¶¤Ç10ÆÀÅÀ¤Î°ÂÆ£Íã¤â·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ë¼ç¼´¤À¤Ã¤¿µÆ°æÍª²ð¤äÌî¡¹Â¼Âë¿Í¤é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢³Î¼Â¤Ë¼«Æ°¾º³Ê¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤òºî¤ì¤ë¤È¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢½øÈ×10»î¹ç¤ò£³¾¡£´Ê¬¤±£³ÇÔ¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ë¼ºÇÔ¡££´·î£¶Æü¤Î¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂôÀï¤Ç£¶¼ºÅÀÂçÇÔ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤ÏÁúÅÄ´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤ÏÀ¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÎ©¤ÆÄ¾¤»¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Âç¥Ê¥¿¤Ï¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤â¥Ù¥¹¥È¤Ê¹¶¼é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«½Ð¤·ÀÚ¤ì¤º¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£
¡Ö°ú¤Ê¬¤±¤Î¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤¿¡£¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡¢¼é¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤¬¡¢°ú¤Ê¬¤±¤ÎÁí¿ô¤Î¤¦¤ÁÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÁúÅÄ´ÆÆÄ¤Ï²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤ê¡¢µÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Â¿¤¹¤®¤¿¡£·ë²ÌÅª¤ËÏ¢¾¡¤¬Â³¤«¤º¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾åÀÑ¤ß¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£