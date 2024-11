イーロン・マスク氏創業のAI企業「 xAI 」が、AIチャットボット「Grok」のアプリ版を2024年12月にリリース予定であることが報じられています。Inside Elon Musk’s Quest to Beat OpenAI at Its Own Game - WSJhttps://www.wsj.com/tech/ai/elon-musk-x-open-ai-03ff1eadElon Musk's AI company may release a consumer app | TechCrunch

xAI contracted for 24k H100s from Oracle and Grok 2 trained on those. Grok 2 is going through finetuning and bug fixes. Probably ready to release next month.



xAI is building the 100k H100 system itself for fastest time to completion. Aiming to begin training later this month.…— Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2024

マスク氏はChatGPTの開発元であるOpenAIを2015年に創業したメンバーの1人ですが、2018年に社内での戦いに敗れて取締役を辞任しています。イーロン・マスクがChatGPT開発元のOpenAIを2018年に買収しようとしていたことが発覚 - GIGAZINEその後、ChatGPTのライバルを生み出すために開発者を募集し、xAIで生み出したのが「Grok」です。イーロン・マスクがChatGPTのライバルAI「Grok」を発表 - GIGAZINEスタンドアロンのアプリ版「Grok」は、個人がスマートフォンなどから利用可能となります。リリース時期について、ニュースサイトのThe Wall Streel Journalは「xAIの次の資金調達ラウンド終了後」を示唆していて、2024年12月だと見込まれています。xAIの評価額はうなぎ登りで半年前に比べて倍増し、企業価値は500億ドル(約7兆5800億円)になっています。なお、今回のラウンドでの調達額は50億ドル(約7580億円)で、これまでの調達額総額はおよそ110億ドル(約1兆6700億円)に達します。マスク氏は「先行する他社に追いつくには、行動の早さしかない」と述べ、2024年7月に10万台の「NVIDIA H100」で構成されるAI学習クラスタの構築を急いでいることを報告。このAI学習クラスタ「Colossus(コロッサス)」は2024年9月に稼働を始めています。イーロン・マスクのAI企業「xAI」がNVIDIA H100を10万台搭載したAI学習クラスタ「Colossus」を稼働開始、数カ月以内に「H100を20万台搭載したAI学習クラスタ」も完成予定 - GIGAZINEなお、Xに導入されている「Grok」はXプレミアムおよびプレミアムプラスの有料購読者向けサービスとして提供されていますが、アプリ版の「Grok」も有料なのか、あるいは無料で使えるようになるのかは不明です。