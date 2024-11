多くの人がここではないどこか、いわゆる「異世界」に行ってみたいという願望を持っているのではないでしょうか。

「異世界」や「ここではないどこか」に行けるとされる方法は古今東西さまざまです。衣装箪笥に入る、エレベーターの階数ボタンを指定の順番で押す、トラックに撥ねられる……などなど。そんな中、海外のTikTokで流行っているのが「手首に“690452”という数字を書いて寝る」という方法です。

■ 「690452」は悪魔の数字?しかし正しい意味や理由は不明

「手首に“690452”と書いて寝る」というこの手法は、TikTok上では「trend690452」や、単に「690452」などと呼ばれているようです。(以下、trend690452)

「#690452」と「#trend690452」の合計ヒット件数は約5400件。中には再生数稼ぎの転載動画らしきものも見受けられるので、実際の関連動画はもう少し少なくなるでしょう。

筆者はTikTokには疎いのですが、流行っていると言われている割には件数が多くないように感じます。

英国の大衆紙「ザ・サン」が 2024年11月11日に配信した記事によると、「trend690452」は2021年ごろに一度ブームが起き、今年に入って再びブームになっているそうです。

「690452」という数字の意味についてはよく分かっていませんが、「ザ・サン」の記事には次のように記載されています。

「the 690452, also known as the “heaven or hell” number or the “devil’s digits”(=“天国か地獄かの数字”あるいは“悪魔の数字”として知られている)」

そして記事が引用元としている、英語のスラング表現をまとめたオンライン辞書サイト「URBAN DICTIONARY」には次のようにあります。

「I also heard that the number ‘690452’ can be a hell or heaven number.(=“690452”は地獄にも天国にも繋がる数字だと聞いています)」

なお、「URBAN DICTIONARY」は正式な辞書ではなくWikipediaのように個人が編集できる辞書のため、真偽は定かではありません。

TikTok内で「trend690452」に関連する動画の一番古いものを見つけられれば、もう少し突っ込んで調べられると思うのですが、残念ながらTikTokには日付順に動画をソートする機能は非搭載。発端となった動画がどれなのかを調べるのは困難なため、断念しました。

少し場所を変え、Xで投稿を遡ってみると、2021年12月13日ごろから「trend690452」に関するものとみられる外国語の投稿がちらほら現れ始めます。

上記で取り上げた「URBAN DICTIONARY」内に「690452」の項目が作成(あるいは最終更新)されたのが2021年12月20日のため、日付的には違和感はないです。

しかしながらX上での投稿も、その起源を明らかにする内容ではなく、「690452を試した人はいますか?」「690452やってみたいけど、ちょっと怖い」といったものばかり。

別のコミュニティ(おそらくはTikTok)で得た情報をXに持ち込んでいるだけのもののようなので、Xから起源に迫るのも難しそうでした。

■ 書いて寝ることで行ける「異世界」とは?実際にチャレンジしてみた

気になるのが「trend690452」を実行することで行けるという「異世界」。

再び「ザ・サン」の記事から紹介すると、「異世界」とは「並行世界」のことを指すようです。

平行世界とは、私たちが存在している世界と平行してあると考えられている別の世界のことです。人生の選択において、別の選択を選んだその先の世界とも考えられています。つまり今の世界と似ているけれども少し違う世界。

また、記事の中では、「if you die in your dreams, you will die in your real life too.(=夢の中で死ぬと現実世界でも死ぬ)」とも記されていました。少し怖くなってきましたが、とにかく実際にチャレンジしてみることにします。

「trend690452」のよいところは必要な道具や工程がとてもシンプルなこと。自分の腕にペンで「690452」と書いていくだけです。

ただし、「数字を何回書くのか」「どっちの手首に書くのか」など細かいルールは分からず。書いていないということは特に決まりがないだけだと思うので、左手首に1回だけ書くことにしました。左手首にしたのは筆者が右利きだからです。

使った筆記具はボールペンです。フェルトペンの方が書きやすそうではありますが、家になかったので……。

書いたらあとは寝るだけです。

「本当に異世界に行けたらいいな」とワクワクしている気持ちが半分、「もし失敗したら死ぬ?」とビビっている気持ちが半分です。

夢ですから嫌な方向にばかり考えてしまうと、普通に悪夢を見てしまう可能性があります。たとえ「trend690452」とは無関係だとしても、悪夢を見るのは嫌なので、フラットな気持ちを意識してベッドの中で目を閉じ、筆者はいつしか眠りにつきました。

翌朝、何事もなく目覚めました。スッキリした寝起きです。そして結論から述べると並行世界の夢を見ました。やったー。

「子どものころ好きだった女の子と結婚している」という、リアル寄りの並行世界でした。ただ……目が覚めてさっきまで隣りにいたあの子がいないことに気が付き、夢だと理解した瞬間、なんとも虚しい気持ちになりました。こんな仕打ちは聞いてません……。

「並行世界」に行けたのは偶然なのか、それとも「trend690452」を実行したおかげなのか。何度か繰り返すとより詳しく検証できるとは思うのですが、今日の寝起きの虚しさはここ最近で一番だったので、しばらくはチャレンジしたくないです。

