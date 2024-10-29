¡ÈAI¤Ë¤è¤ë³Ú¶ÊÀ©ºî¡É¤Ëã·Æ£ÈôÄ»¡ÖºÇ°¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¡Ê¶¦Â¸¤ò¡Ë¹Í¤¨¤Ê¤¤¤ÈÉÝ¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¡×
½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Îã·Æ£ÈôÄ»¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¥«ÊüÁ÷Éô¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÌµÎÁ¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤¡ÈAI¤Ë¤è¤ë³Ú¶ÊÀ©ºî¡É¤Ë¡Ö»ä¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢²¿¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ°¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¡ÖAI¤Ç³Ú¶Êºî¤ê¡ª¶ÃØ³¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎÌÑÁÛ¶Ê´°À®¡×¤ÈÂê¤·¡¢AI¤Çºî¶Ê¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖSuno AI¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ã·Æ£¡¢OKAMOTO'S¤Î¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¡¢¥È¥ó¥Ä¥«¥¿¥ó¤Î¿¹ËÜ¿¸ÂÀÏº¤¬¡ÈAI¤Ë¤è¤ë³Ú¶ÊÀ©ºî¡É¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
º£²ó»ÈÍÑ¤¹¤ë¡ÖSuno AI¡×¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê²»³ÚÃÎ¼±¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢¥Æ¥¥¹¥ÈÆþÎÏ¤À¤±¤È¤¤¤¦´ÊÃ±¤ÊÁàºî¤Ç²»³Ú¤òÎÌ»º¤Ç¤¤ë¥½¥Õ¥È¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¡£°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÏ»ËÜÌÚ¤Î²Î¤òºî¤Ã¤Æ¡×¤È¥Æ¥¥¹¥È¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢¿ôÉÃ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÏ»ËÜÌÚ¤ÎÌë¡×¤È¤¤¤¦²ÎÀ¼Æþ¤ê¤Î¶Ê¤¬´°À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¥â¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë´°À®¤·¤¿AIºîÀ®¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¡ÖÏ»ËÜÌÚ¤ÎÌë¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ð¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡Ä¡×¡¢ã·Æ£¤âÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡© ¤ä¤Ð¤Ã¡ª¡×¤È¡¢¤½¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¶ÃØ³¡£
¿¹ËÜ¤¬¡ÖAI¤¬¤Û¤«¤Î¶Ê¤ò·Ñ¤®¤Ï¤®¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¹âÅÙ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢²áµî¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÀÚ¤êÅ½¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢AI¤¬³Ø½¬¤·¤¿¤â¤Î¤ò³Ø½¬¤·¤¿ÃÎ¼±¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤³¤ì¤ò»È¤¦¤Î¤Ë¡¢3000Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¡© ¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¢¤Þ¤À¡×¤È¼ÁÌä¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖSuno AI¡×¤ÏÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ë¡Ê¢¨¥½¥Õ¥È¡¦¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë¤¿¤á¡¢¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¤Ï¡Ö¤â¤¦¼¤á¤Æ¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë¤Í¡×¤È¤ª¼ê¾å¤²¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ã·Æ£¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢²¿¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ°¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¡£¿¹ËÜ¤Ï¡ÖÁ´¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ£Êý¤è¡¢¤¤¤Þ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡¢¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¤Ï¡Ö¶¦Â¸¤Î»ÅÊý¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤Í¡¢¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ã·Æ£¤â¡Ö¡Ê¶¦Â¸¤ò¡Ë¹Í¤¨¤Ê¤¤¤ÈÉÝ¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤½¤Î¸å¡¢3¿Í¤Ï¡ÖSuno AI¡×¤ò»È¤Ã¤Æ³Ú¶ÊÀ©ºî¤ËÄ©Àï¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÍÇ½¤µ¤Ë¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¡¢ã·Æ£¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¤ÈÓ¹¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¡ÖAI¤Ç³Ú¶Êºî¤ê¡ª¶ÃØ³¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎÌÑÁÛ¶Ê´°À®¡×¤ÈÂê¤·¡¢AI¤Çºî¶Ê¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖSuno AI¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ã·Æ£¡¢OKAMOTO'S¤Î¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¡¢¥È¥ó¥Ä¥«¥¿¥ó¤Î¿¹ËÜ¿¸ÂÀÏº¤¬¡ÈAI¤Ë¤è¤ë³Ú¶ÊÀ©ºî¡É¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë´°À®¤·¤¿AIºîÀ®¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¡ÖÏ»ËÜÌÚ¤ÎÌë¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ð¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡Ä¡×¡¢ã·Æ£¤âÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡© ¤ä¤Ð¤Ã¡ª¡×¤È¡¢¤½¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¶ÃØ³¡£
¿¹ËÜ¤¬¡ÖAI¤¬¤Û¤«¤Î¶Ê¤ò·Ñ¤®¤Ï¤®¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¹âÅÙ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢²áµî¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÀÚ¤êÅ½¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢AI¤¬³Ø½¬¤·¤¿¤â¤Î¤ò³Ø½¬¤·¤¿ÃÎ¼±¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤³¤ì¤ò»È¤¦¤Î¤Ë¡¢3000Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¡© ¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¢¤Þ¤À¡×¤È¼ÁÌä¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖSuno AI¡×¤ÏÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ë¡Ê¢¨¥½¥Õ¥È¡¦¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë¤¿¤á¡¢¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¤Ï¡Ö¤â¤¦¼¤á¤Æ¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë¤Í¡×¤È¤ª¼ê¾å¤²¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ã·Æ£¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢²¿¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ°¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¡£¿¹ËÜ¤Ï¡ÖÁ´¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ£Êý¤è¡¢¤¤¤Þ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡¢¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¤Ï¡Ö¶¦Â¸¤Î»ÅÊý¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤Í¡¢¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ã·Æ£¤â¡Ö¡Ê¶¦Â¸¤ò¡Ë¹Í¤¨¤Ê¤¤¤ÈÉÝ¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤½¤Î¸å¡¢3¿Í¤Ï¡ÖSuno AI¡×¤ò»È¤Ã¤Æ³Ú¶ÊÀ©ºî¤ËÄ©Àï¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÍÇ½¤µ¤Ë¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¡¢ã·Æ£¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¤ÈÓ¹¤Ã¤¿¡£