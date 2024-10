日本でもディズニーチャンネル、ディズニープラスで視聴できるオーストラリアの国民的アニメ「ブルーイ」

その象徴的なヒーラー家の家や庭、そしてその周辺をリアルに再現した、鮮やかで迫力のある「ブルーイ・ワールド」がオーストラリア/ブリスベンに2024年11月にオープンします☆

ブルーイ・ワールド

日本でもディズニーチャンネル、ディズニープラスで視聴できるオーストラリアの国民的アニメ「ブルーイ」

Joe Brummが原作・脚本、クリエイティブスタジオLudo Studio制作によるアニメーション。

ブルー・ヒーラー(オーストラリアン・キャトル・ドッグ)の主人公の「ブルーイ」と、その家族が織りなす日常を描いた1話完結型のストーリー。

想像力と好奇心豊かな「ブルーイ」と家族との何気ない日常の中で、遊びを通して子どもたちがどのように学び、成長していくかを描き、世界中で高い評価を獲得しています。

カリフォルニアにて2024年8月に開催された究極のディズニーファンイベント『D23 Expo 2022』でも特設ブースが登場するなど、世界的に大人気のアニメです。

“Disney 100 Years of Wonder”をファンに初公開!究極のディズニーファンイベント『D23 Expo 2022』 “Disney 100 Years of Wonder”をファンに初公開!究極のディズニーファンイベント『D23 Expo 2022』 続きを見る

テレビ東京「イニミニマニモ」内で2024年10月26日(土)午前7時00分からで放送もスタートします。

そんな「ブルーイ」に登場する、象徴的なヒーラー家の家や庭、そしてその周辺をリアルに再現した、鮮やかで迫力のある「ブルーイ・ワールド」がオーストラリア/ブリスベンに2024年11月にオープンします。

また、ブルーイファンからの多くの要望により、開業前ではありますが、「 ブルーイ・ワールド」 の会期は2025年9月まで延長され、追加チケットも販売中。

チケットは早くに売切れることが予想されるため、来場を検討の方は、早めに計画を立ててチケットを確保するのがおすすめです。

チケット情報および予約については、 blueysworld.com を確認ください。

セットイメージ公開

そのセットイメージが初めて公開されました。

このビジュアルでは、人気テレビ番組に登場する主要な場所、特にブルーイとビンゴの楽しいゲームが繰り広げられる玄関ポーチやリビングルームが描かれています。

「ブルーイ・ワールド」 のガイド付き体験

「ブルーイ・ワールド」 のガイド付き体験も用意。

来場者がブルーイの家の、アニメで見慣れた玄関に入る瞬間から始まります。

ブルーイとビンゴはゲームが大好きですが、ユニコルセは我慢の限界!

ブルーイとビンゴを凍らせてしまおうと大胆な計画を立てます。

訪問者は、人気キャラクターである庭の小人たちと協力して、ブルーイとビンゴを見つけ、凍ってしまった彼らを解凍し助け出さなければなりません。

計画通りにいかないこともありますが、チームワークと無限の楽しみがあれば、どんなことでも可能です。

BBC Studios ANZのブランドおよびライセンス担当ディレクター、ケイト・オコナー氏コメント

『 ブルーイ・ワールド 』は、ヒーラー家の中や、その周辺を舞台にした、没入型アドベンチャーです。

大規模に、隠れた長毛犬も含む細部まで、忠実に再現されたブルーイの家とその周りを実際の遊び場にすることが出来ます。

また、『アルフィーのお土産屋』での限定商品など、 ブルーイ のファンなら誰もがワクワクするような要素が満載です!

「ブルーイ・ワールド」は、ブルーイの生みの親であるジョー・ブルーム氏とスージー・ブルーム氏、そしてルード・スタジオの才能あるチームのクリエイティブな意見を取り入れて制作されており、番組の心と精神に忠実な体験を保証しています。

彼らの関与により、ストーリーが形作られ、ファンが愛する魔法と温かみを維持しながら、新しいキャラクターと馴染みのあるキャラクターに命が吹き込まれました。

ブルーイ・ワールド/プロデューサー、アンドリュー・ケイ氏コメント

インタラクティブなプレイゾーン、愛すべきキャラクターとの写真撮影、そして至る所で忘れられない瞬間が体験できる 『ブルーイ・ワールド』 は、家族連れやファン、そしてブルーイの楽しさ、魔法、心温まる冒険を愛するすべての人にとって究極の体験です。

ブルーイ・ワールド/クリエイティブ・テクニカル・ディレクター、リチャード・ディネン氏

私たちは、ファンの皆様に『 ブルーイ・ワールド』 の遊び心あふれる世界に没入いただけるよう、あらゆる細部の再現に心血を注ぎました。

活気あふれる家具からインタラクティブなプレイエリアまで、 ブルーイ の楽しさをそのまま体感できる空間を作り上げました。

クイーンズランド州政府観光局最高経営責任者(CEO)パトリシア・オキャラハン氏コメント

ブルーイ は世界的なスーパースターです。ファンの中には、ブルーイのふるさとを訪れたいと強く願う人もいます。

『ブルーイ・ワールド』 を訪れる人々は、まるで ブルーイ のセットに実際に足を踏み入れたような、この素晴らしいインタラクティブな体験に魅了されることでしょう。

私たちは、 ブルーイ のファンやご家族の皆様に、ブリスベンやクイーンズランド州全土を訪れ、地元のライフスタイルを楽しんでもらいたいと思っています。

ブリスベン市長エイドリアン・シュリンナー氏コメント

ブルーイ はブリスベンの魅力を最大限に紹介しています。

私たちは、現実の生活における素晴らしいライフスタイルを世界と共有できることを待ちきれません。

また、2025年9月まで延長されたインタラクティブな体験により、住民も観光客も、間もなくヒーラー家の世界に没入することができます。

このアトラクションが世界中からファンをブリスベンに呼び寄せ、この街の見どころや楽しみを増やし、経済を活性化させ、地元の雇用を支えることにもなるでしょう。

「ブルーイ・ワールド」 は2024年11月7日(木)に開業し、公式「ブルーカーペットセレモニー」は2024年11月12日(火)に開催されます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post アニメの舞台をリアルに再現!オーストラリア/クイーンズランド「ブルーイ・ワールド」 appeared first on Dtimes.