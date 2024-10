サインも当たる！ハイセンスジャパン『横浜DeNAベイスターズ ファンフェスティバル2024』プレゼントキャンペーン

ハイセンスジャパンは、日本シリーズ進出を決めた横浜DeNAベイスターズのスポンサーを務めており、今回2024年11月23日に横浜スタジアムで開催する『横浜DeNAベイスターズ ファンフェスティバル2024』の入場券と選手撮影会&サインがもらえるキャンペーンを実施します。

ハイセンスジャパン 『横浜DeNAベイスターズ ファンフェスティバル2024』プレゼントキャンペーン

タイトル: ペアチケットプレゼントキャンペーン

期間 : 2024年10月22日〜2024年11月6日

景品 : 入場券+選手撮影会&サイン

合計90名様

条件 : (1)ハイセンスジャパン公式Xアカウントをフォロー

https://x.com/hisense_japan

(2)投稿にコメント

※ハイセンス製品の写真投稿で当選確率アップ!

■ハイセンスグループについて

ハイセンスグループは、1969年に中国青島に設立され、2019年に50周年を迎えました。

現在従業員は全世界に100,000人以上、2023年度の売り上げは約4兆円(海外売上約122億ドル)、テレビの出荷台数においては中国市場でシェアNo.1を誇っています。

経営理念は『最高の技術、最高の品質、最高のサービスをもってグローバルブランドを創造する』であり、高い研究開発力と優秀なグローバル経営マネジメントを基礎に、最新の通信技術と人工知能システム、デジタルマルチメディア技術および家電、通信、不動産などの分野を網羅した多角化経営を確立し、世界の160以上の国と地域でハイセンス製品が選ばれています。

ハイセンスは世界中のスポーツを幅広くスポンサードし応援しています。

2018年FIFAワールドカップ・ロシア大会と2017年FIFAコンフェデレーションズカップの公式スポンサーをはじめ、テニス、ラグビー、F-1などこれまでにも様々なスポーツをサポートしてきました。

パリ・サンジェルマンのグローバルスポンサーも務めました。

また、2022年FIFAワールドカップ・カタール大会公式スポンサーも務めました。

2023年より横浜DeNAベイスターズの公式スポンサーに就任。

UEFA EURO 2024(サッカー・ヨーロッパ選手権)の公式パートナーも務めました。

ハイセンスはこれからもお客様のために、「暮らしの楽しさ」、「心の豊かさ」をお届けできるように取り組むとのことです。

