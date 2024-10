【Cyberpunk Edgerunners: The Final Moment Premium Statue】2025年5月発売予定価格:45,948円

アメリカのコミック出版社DARK HORSEは、アニメ「サイバーパンクエッジランナーズ」のフィギュア「Cyberpunk Edgerunners: The Final Moment Premium Statue」を2025年5月に発売する。価格は45,948円。

アニメ「サイバーパンクエッジランナーズ」は、CD Projekt REDのRPG「サイバーパンク2077」の世界を舞台に描かれるもう1つの物語。Netflix独占で配信されており、制作はTRIGGER。本作は時間軸としてはゲームより少し前を扱っている。アニメスタッフによるゲームの徹底的な取材と、CD Projekt REDとの綿密な打ち合わせで生まれた本作はゲームのファンのみならず、アニメからゲームに興味を持った人も多く、「サイバーパンク2077」はアニメをきっかけに人気が再燃した。

「サイバーパンクエッジランナーズ」はゲームの乾いた世界観を再現するだけでなく、激しく燃える人の生き様を見事に描き、高い評価を得た。フィギュアでは本作の重要キャラクターのレベッカと、宿敵アダム・スマッシャーの激突する一瞬を描き出している。

レベッカファンにとって様々な想いがこみ上げるシーンだろう

