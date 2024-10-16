「AC6」や「Lies of P」などが登場！ PSストアにて「ハロウィーンセール」開催
開催期間：11月1日まで
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにて「HALLOWEEN SALE」を開催している。期間は11月1日まで。
本セールでは、「Lies of P」や「Dead by Daylight」、「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」といったハロウィンシーズンらしいダークな世界観のタイトルが多数ラインナップ。期間中は最大75%で販売される。
なお、一部タイトルはセール期間が異なる場合があるため、購入する際はセール価格が適用されているかどうかを確認してから購入してほしい。
□PS Store「HALLOWEEN SALE」のページ
「HALLOWEEN SALE」対象タイトル（一部）
Lies of P
価格：8,360円→5,016円（40%オフ）
□PS Store「Lies of P」のページ
Dead by Daylight
価格：3,080円→1,540円（50%オフ）
□PS Store「Dead by Daylight」のページ
祇：Path of the Goddess
価格：4,990円→3,992円（20%オフ）
□PS Store「祇：Path of the Goddess」のページ
Vampire Survivors
価格：487円→389円（20%オフ）
□PS Store「Vampire Survivors」のページ
ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON
価格：8,690円→5,214円（40%オフ）
□PS Store「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」のページ
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