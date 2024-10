先月27日未明、 メキシコ 東部ベラクルス州の一軒家の近くで、奇妙な現象が捉えられた。監視 カメラ が映し出したのは、犬が人間へと変身する瞬間で、「フェイクだろう」「伝説の生き物に違いない」など様々な憶測が飛び交っている。「まずはこの動画を見てくれよ!」―米エンタメサイト『TMZ』が「気味悪い(Creepy)」と言葉を添えて公開した1本の動画が注目されている。動画は、 メキシコ 湾に面する港湾都市ベラクルスの一軒家に設置された監視 カメラ が捉えたものである。家の前の舗装されていない道路に、犬のような白い生き物が現れ、道路の右側から左側へと駆け抜けていく。

背後から犬と思われる鳴き声が聞こえ、4本足の犬と見られる低姿勢の生き物はその後、長い2本の足を持った人間のような姿に変わり、黒いシルエットとなって走り去っていった。この動画は SNS で拡散され、視聴者たちからは次のような感想が寄せられた。「これは本物?」「奇妙だけど、意外と好きかも。」「本物でしょう。世の中には不思議なことがいっぱいあるからね。」「犬と一緒に飼い主が ジョギング しているのさ。最初は犬が飼い主より先に走っていて、後で飼い主が追いついた。後半では、飼い主の横に犬が並んでいるのが見えるから、足の部分に フォーカス してみて!」「フェイクだよ。フレーム単位で映像が動いているし、画像が変わっているのが柱のすぐ後ろあたりだからね。」「事実は小説よりも奇なり。現実の世界で実際に起こっていることは不思議なことで満ちている。」「伝説の吸血怪獣、 チュパカブラ だよ。」「動物に変身する力を持つ邪悪な魔術師、スキンウォーカーだろう。」いったい何なのか、真相は依然として不明である。なお、 フィリピン 在住の男性は今年3月2日の午前3時頃、 高速道路 バイク で走行中、恐怖を感じるような不思議な現象に遭遇した。突然、 バイク の前に歩行者が飛び出してきて、ぶつかったと思った瞬間、歩行者は姿を消した。画像は『TMZ TikTok 「There’s a mystery brewing down in Mexico, where surveillance footage appears to show a dog running down the street and morphing into a human!!!」』『TMZ 「Creepy Video Dog Appears To Morph Into Man!!!」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)