セントラル警備保障は、モビリティナビと業務提携の上、ドローンベースカーの共同企画・販売します。

セントラル警備保障/モビリティナビ「ドローンベースカー」

セントラル警備保障は、モビリティナビと業務提携の上、ドローンベースカーの共同企画・販売。

セントラル警備保障株式会社

■業務提携の背景・目的

ドローン技術の急速な進化と共に様々な産業、分野においてドローンの利活用が広まっています。

昨今の異常気象や大型地震による自然災害において、上空からの被害状況確認や被災者の捜索、二次災害回避における活用等でドローンが活用されるシーンが増えて参りました。

このような背景を踏まえ、CSPは、三重トヨタグループで、ドローン専用仕様車の販売を行うモビリティナビと業務提携。

両社は共同で、災害支援時や警備用途で活用する移動式指揮車として効果を発揮する(仮称)CSPドローンベースカーを企画し、販売を開始することを決定しました。

(仮称)CSPドローンベースカーは、大型短期イベント等における短期レンタルも計画しています。

CSPとモビリティナビは、ドローンによる設備点検サービスやスクール事業においても、両社の特性を活かした事業展開を進めていきます。

■(仮称)CSPドローンベースカーの主な機能及び販売開始時期について

・ドローン等各種設備の給電機能

・ドローン離発着ポート機能

・衛星通信機能(StarLink)

・各種映像監視機能

・サイネージ機能

・C-UAS機能(カウンタードローン) 他

販売開始:2025年4月以降予定

■24’テロ対策特殊装備展への参考展示

2024年10月9日〜11日に東京ビッグサイトで開催されるテロ対策特殊装備展のCSPブースにて、モビリティナビ仕様のドローンベースカーを参考展示します。

( https://www.seecat.biz/ )

※1 三重トヨタグループ

三重トヨタ自動車株式会社及び関連会社

本社:三重県津市

代表:代表取締役社長 竹林 憲明

https://www.mie-toyota.co.jp/corporate/overview

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post レンタルサービスを開始!セントラル警備保障/モビリティナビ「ドローンベースカー」 appeared first on Dtimes.