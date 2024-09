アンカー・ジャパンは、最新のiPhone 16シリーズやApple Watch向けのアクセサリーの予約販売を開始した。計10製品が用意され、直営店や直営サイト、Amazon.co.jpや楽天市場で購入できる。

Anker MagGo Power Bank (10000mAh, 35W, For Apple Watch)

「Anker MagGo Power Bank (10000mAh, 35W, For Apple Watch)」は、Apple Watch用充電パッドを搭載した、充電ケーブルー体型のモバイルバッテリー。価格は9990円。

入出力の両方で最大30Wに対応した一体型ケーブルにより、バッテリー本体にも急速充電できる。

Anker MagGo Power Bank (10000mAh, Slim)

項目 内容 大きさ 約95 × 51 × 33mm 容量 10000mAh 重さ 約250g 入力 内蔵 USB -Cケーブル/ USB -C : 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 2.5A / 15V = 2A (最大30W) 出力 内蔵 USB -Cケーブル/ USB -C : 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 2.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (最大30W) Apple Watch 用ワイヤレス充電: 最大5W合計最大: 35W カラー ホワイト/ ブラック/ ピンク/ ミントブルー

「Anker MagGo Power Bank (10000mAh, Slim)」は、マグネット式ワイヤレス充電に対応した薄型モバイルバッテリー。価格は8490円。

Qi2認証を取得しており、最大15Wの高出力でQi2対応iPhoneやAndroidスマートフォンをワイヤレス充電できる。厚さは約15mm。

Anker MagGo Wireless Charging Station (3-in-1, Foldable Pad)

項目 内容 大きさ 約104 ✕ 71 ✕ 15mm 容量 10000mAh 重さ 約207g 入力 USB -C : 5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A (最大30W) 出力 USB -C : 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 2.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (最大30W)ワイヤレス出力: 最大15W合計最大出力: 17W ( USB -C : 最大12W / ワイヤレス出力: 最大5W) カラー ホワイト/ ブラック/ ピンク/ ミントブルー

「Anker MagGo Wireless Charging Station (3-in-1, Foldable Pad)」は、マグネット式ワイヤレス充電に対応した折りたたみ式3-in-1充電パッド。価格は1万2990円。

Qi2対応スマートフォンとワイヤレスイヤホン、Apple Watchの3台を同時に充電できる。

Anker MagGo Wireless Charger (Stand)

項目 内容 大きさ 展開時: 約213 ✕ 60 ✕ 12mm折りたたみ時: 約75 ✕ 60 ✕ 35mm 重さ 約115g 入力 12V = 3A / 15V = 2.66A / 9V = 3A 出力 マグネット式ワイヤレス充電: 最大15Wワイヤレス充電: 最大5W Apple Watch 用ワイヤレス充電: 最大5W合計最大: 25W カラー ホワイト/ ブラック/ ミントブルー

「Anker MagGo Wireless Charger (Stand)」は、マグネット式ワイヤレス充電に対応した充電スタンド。価格は3990円。

スマートフォン充電用のパッドは、スマートフォンを吸着させたまま360度回転する。縦と横、好みの角度でスマホを固定できる。

Anker MagGo Wireless Charger (2-in-1, Dock Stand)

項目 内容 大きさ 約152 ✕ 90 ✕ 90mm 重さ 約250g 入力 9V = 2.5A 出力 マグネット式ワイヤレス充電: 最大15W カラー ホワイト / ブラック

「Anker MagGo Wireless Charger (2-in-1, Dock Stand)」は、マグネット式ワイヤレス充電に対応した2-in-1充電ステーション。価格は5990円。

1台で、Qi2対応スマートフォンとワイヤレスイヤホンの2台を同時に充電できる。スマートフォン充電用のパッドの可動域は、垂直方向に50度~70度。

Anker MagGo Wireless Charger (2-in-1, Stand)

項目 内容 大きさ 約135 ✕ 97 ✕ 94mm 重さ 約250g 入力 9V⎓3A / 12V⎓2.5A / 15V⎓2A 出力 マグネット式ワイヤレス充電:最大15Wワイヤレス充電:最大5W合計最大:20W カラー ホワイト / ブラック

「Anker MagGo Wireless Charger (2-in-1, Stand)」は、マグネット式ワイヤレス充電に対応した2-in-1ワイヤレス充電スタンド。価格は5990円。

Qi2対応のiPhoneやAndroidスマートフォンなどに、最大15Wの高出力でワイヤレス充電できる。1台で、Qi2対応スマートフォンとワイヤレスイヤホンの同時充電に対応する。

Anker MagGo Magnetic Case (2-in-1, 360°シリコンリング, iPhone 15 / 16シリーズ専用)

項目 内容 大きさ 約150 ✕ 100 ✕ 100mm 重さ 約258g 入力 9V = 3A / 12V=2.5A / 15V=2A 出力 マグネット式ワイヤレス充電: 最大15Wワイヤレス充電: 最大5W合計最大: 20W カラー ホワイト / ブラック

「Anker MagGo Magnetic Case (2-in-1, 360°シリコンリング, iPhone 15 / 16シリーズ専用)」は、iPhone 15とiPhone 16シリーズ専用のケース。価格は3490円。

360度調整可能なシリコンリングと、スマートフォンスタンドとして使えるメタルリングを搭載している。カラーはブラック、チタニウム、ミントブルー。

Anker MagGo Magnetic Case (360°リングスタンド, iPhone 15 / 16シリーズ専用)

「Anker MagGo Magnetic Case (360°リングスタンド, iPhone 15 / 16シリーズ専用)」は、iPhone 15とiPhone 16シリーズ専用のケース。価格は3990円。

スマートフォンスタンドとして使えるメタルリングを搭載。背面には、防汚性に優れたマット素材を採用した。カラーは、クリア、ブラック、チタニウム、ホワイト、ミントブルー。

Anker Easy Fit ガラスフィルムキット

iPhone 15とiPhone 16シリーズ専用のガラスフィルムとして「Anker Easy Fit ガラスフィルムキット」が販売される。2枚セットで、HDタイプが1990円、のぞき見防止タイプが2490円。

Anker MagGo USB-C カードリーダー (3-in-1, 10Gbps)

「Anker MagGo USB-C カードリーダー(3-in-1, 10Gbps)」は、マグネット式でスマートフォンの背面などにくっつけられるUSB-Cカードリーダー。価格は3990円。

USB PD対応USB-Cポート、SDカードスロット、microSDカードスロットの3つを備える。

項目 内容 大きさ 約60 ✕ 60 ✕ 15mm (ケーブル / 端子部分除く) 重さ 約45g 搭載ポート USB -C : 45W / 42.5W (入力 / 出力)SD & microSDカード スロット : 最大312MB/s カラー ホワイト / ブラック / ミントブルー