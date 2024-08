8月28日 公開

GUは8月28日に、公式Xにて「星のカービィ」とのコラボを示唆する画像を公開した。

公開された画像には、観光案内センターの電話番号の描かれた立て看板が描かれている。看板の左上には蔦に隠れた「プププランド」と思しき文字が記載されており、「星のカービィ」とのコラボをほのめかす内容となっている。

なお、記載されている番号には電話をかけることができ、実際に試したところ「観光案内センター」につながった。

