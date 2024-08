BLACKPINK、デビュー8周年を全員でお祝い！生配信で仲良しトーク炸裂「久しぶりに会った感じがしない」

BLACKPINKがデビュー8周年を迎え、久しぶりに完全体で集まった。BLACKPINKは8日0時、グローバルファンダムプラットフォームWeverseにて生配信を行い、8周年を祝った。ジスは「今日は8月8日、8周年だ」とし、「今日飛んできたアツアツのリサと、昨日飛んできて少し冷めたロゼ、BLINK(BLACKPINKのファン)に挨拶するために4人で久しぶりに集まった」と話し、ジェニーは「いつぶりだろう」と感嘆した。

その後、ジスは「化粧を落としたのか」というファンの問いに「実は今日、私だけすっぴんだったらどうしようと思って、すごく緊張しながら来た」とし、「ジェニーから電話が来て『すっぴん?』と聞かれたから『すっぴんだ』と答えた。そしたらジェニーが『私も』と言ったので、2人がすっぴんなら多数決で大丈夫だろうと思った」と笑った。それに対しロゼが「私たちを見て安心したでしょ?」と話すと、ジェニーは「私たちの基準からすると、今二人(ロゼとリサ)はお姫様だ」と伝えた。続いてジスは「私たち、すごく久しぶりに会ったのに、久しぶりな感じがしなかった」とし、「ロゼを見てすぐに配信をどのアプリでするのかと聞いた」と明かした。これにロゼは「私たち、久しぶりに会ったのに挨拶もしないで」と困惑した様子をみせた。また、同日、ジスは自身のInstagramのストーリーを通じて「8周年! 愛してるよ 明日会おうねBLINK」という書き込みと共に、ライブ映像をキャプチャーして掲載した。そして、リサも「BLACKPINK8周年おめでとう」という書き込みと共にBPと書かれたズボンの写真を掲載し、注目を集めた。彼女たちは9日の午後7時、ソウル永登浦(ヨンドゥンポ)タイムズスクエアで開催される映画「BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS」の公開を記念し、ピンクカーペットイベントを開き、ファンに会う。BLACKPINKは2016年8月8日にデビューし、「WHISTLE」「BOOMBAYAH」「PLAYING WITH FIRE」「DDU-DU DDU-DU」「How You Like That」「Pink Venom」などヒット曲を発売し、世界的に愛された。※この記事は現地メディアの取材によるものです。