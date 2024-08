株式会社明治が展開する「きのこたけのこ ENJOYearプロジェクト」の第2弾として「チョコつけまちがえちゃった!?きのこの山塩チョコ味」が登場。

参考小売価格はオープンプライスで、8月13日に全国のスーパーマーケット及びコンビニエンスストア、ドラッグストアなどにて発売されます。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

きのこの山のチョコをつけ間違えてしまったという本商品。塩ミルクチョコレートがコーティングされたきのこの山の“じくだけ”が、通常の約2倍となる約60本入っているそうです。夏でも食べやすい塩味の効いた味わいと、手につきにくいコーティングが特徴とのこと。

2024年夏の「きのこの山・たけのこの里」グローバル大使に就任したお笑い芸人のとにかく明るい安村さん(以下、安村さん)も、「チョコが濃厚な感じで、とても美味しいですねぇ。塩チョコっていうのがちょっと大人っぽくて、すごい良いと思います。」と絶賛。

また、第1弾の「日焼けしちゃった?きのこの山のジクココア風味」に続くきのこの山の商品であるため、「『きのこの山』だけが日焼けしたり、つけ間違えたりと、「たけのこの里」派の人には申し訳ない気持ちでいっぱいです」ともコメントしています。

安村さんといえば、「安心してください、はいてますよ」の決め台詞でお馴染みのパンツ姿で全裸にみえるポーズをするネタが有名。2023年には、イギリスのオーディション番組「ブリテンズ・ゴット・タレント」で決勝進出を果たしたことでも話題となりました。

グローバル大使の安村さんは、「きのこたけのこ ENJOYearプロジェクト」の一環として、海外3か所にてPR活動を実施。自身初の単独公演となった「TONIKAKU Comedy SHOW in ロンドン」と「Japan Expo in パリ」、「HYPER JAPAN FESTIVAL in ロンドン」において、観客に商品をサンプリングするなど「きのこの山」のPRを行ったそうです。

なお、PR活動に奮闘する安村さんの様子を収めたインバウンドムービー「Let’s try!Kinoko no Yama・Takenoko no Sato!」は近日公開予定とのことです。

情報提供:株式会社 明治

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 一柳ひとみ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2024080604.html