¥È¥ì¡¼¥é¡¼¥Ï¥¦¥¹»ÈÍÑ°ìÆüÆóÁÈ¸ÂÄêÌµ¿Í°ìÅïÂß¤·½É¡ªHC.Home¡Çs¡ÖTRAILER HOTEL TID.¡×

HC.Home’sが2024年7月29日より新たに「TRAILER HOTEL TID.」の名で岐阜県中津川市加子母にトレーラーハウスを使用した一日二組限定無人一棟貸し宿をオープンしました。

HC.Home’s「TRAILER HOTEL TID.」

施設名 : TRAILER HOTEL TID.(トレーラーホテルティル)

プレオープン日 : 7月29日(月)

グランドオープン日: 10月1日(火)

所在地 : 〒508-0421 岐阜県中津川市加子母字角領西5541-9

アクセス : 中津川ICより車で40分

営業時間 : 15:00チェックイン/11:00チェックアウト

定休日 : 木曜日

席数 : 2棟(定員4名)

URL :

トップ

工務店である同社が2021年よりスタートしたHCTトレーラーハウス事業が、最大サイズ(W3.5m×L11m)のトレーラーハウス2台を使用し、住宅や宿泊施設利用のモデルプランとして2024年、新たにホテル事業をスタートしました。

フルオーダーメイドトレーラーハウスの利点を活かしミニマルながら、贅沢な“暮らし”を体感できる空間に仕上がっています。

■対照的な2棟のトレーラーハウスをプロデュース

宿で暮らす人物像やライフスタイルをイメージしながらコンセプト、

デザインの設計を行いました。

〈Et. mid century modern〉

ポップな遊び心を散りばめたEt.

“ごちゃっと、たっぷり”好きを詰め込んだ「自分だけの秘密基地」がテーマの一室です

Et. mid-century modern 内観

〈To. modern chic〉

トーンを落とし、柔らかなグラデーションで仕上げたTo.

僅かにエイジング感を残し、質感に拘ったムードある一室です

To.modern chic 内観

■全室プライベートサウナ付き

客室には宿泊者限定で、ご宿泊中何度でも利用いただける貸切サウナを用意。

客室同様、2棟それぞれのテイストに馴染むデザインを考案しました。

Et.はポップなデザインに合わせて木の温かみを活かしたバレルサウナ、To.はシックなデザインにフィットする彩度を落としたモールテックスを使用。

2棟を貸し切り対比を楽しむのもオススメの過ごし方です。

Et.バレルサウナ

客室からウッドデッキへつづく半露天風呂

To.サウナ

■中津川の桧を使用したアメニティ

県外からお越しのお客様に中津川の桧を体感していただきたいとの想いから、中津川のサステナブルライフスタイルブランド「meet tree」をアメニティとして用意しています。

「森に行かなくても森林浴の気分を味わってほしい」との想いから、木曽桧の葉・枝から抽出された上質な精油を贅沢に配合したアメニティと共に、安らぎの時を過ごすことができます。

内容:シャンプー/コンディショナー/ボディーソープ/ハンドソープ/バスソルト/アロマミスト/精油

meet tree 公式ホームページ:

https://www.meettree.net/

公式Instagram :

https://www.instagram.com/meettree_official/

meet tree アメニティ

■お部屋には中津川のコーヒーショップの珈琲を

中津川の手廻し焙煎珈琲屋「brew coffee roastery」の香り豊かなブレンド珈琲を用意しました。

お持ち帰り用のオリジナルドリップパックも合わせて用意。

旅の余韻を抱きしめながら、自宅でも楽しめます。

brew blend:コロンビアのコクと芳醇な香り、モカの優しい酸味を感じるバランスの取れたblend

brew coffee roastery 公式Instagram:

https://www.instagram.com/___brewcoffee/

brew coffee roastery コーヒー

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post トレーラーハウス使用一日二組限定無人一棟貸し宿!HC.Home’s「TRAILER HOTEL TID.」 appeared first on Dtimes.