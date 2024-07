【第10話】7月8日 公開

小学館は7月8日、mmk氏によるマンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」第10話「手当」をサンデーうぇぶりにて公開した。

腹痛で苦しむ池沢。保健委員の江口は保健室に連れて行ってくれるが……?

□サンデーうぇぶり「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」のページ

【最新話】

第10話「手当」のページ

(C) Shogakukan Inc. All rights reserved.