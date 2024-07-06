¥À¥¤¥½¡¼¤ÇÇã¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Á¡ª1ÅÙ¤Ï·Ð¸³¤¹¤ë¤Ò¤ä¤Ã¤È¡ÄÂÐºö¤Ë¡ª°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¥«¥Ð¡¼
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§ÀðÉ÷µ¡¥«¥Ð¡¼¡ÊÌµÃÏ¡¢¹³¶Ý¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
ÀðÉ÷µ¡¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÂÐºö¤Ï¤³¤ì¤Ë¤ªÇ¤¤»¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡ÖÀðÉ÷µ¡¥«¥Ð¡¼¡ÊÌµÃÏ¡¢¹³¶Ý¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡×
²Æ¾ì¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÀðÉ÷µ¡¡£ËèÇ¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¿È¶á¤Ê²ÈÅÅ¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¤òÈ´¤¯¤ÈÈ±¤ÎÌÓ¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê»Ø¤äÄÞ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢´í¤Ê¤¤ÌÜ¤ËÁø¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡£
¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¶²¤í¤·¤¤ÀðÉ÷µ¡¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¡¢°ìÅÙ¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤ÊÀðÉ÷µ¡¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÂÐºö¤¬¤Ç¤¤ëÊØÍø¥°¥Ã¥º¤ò¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡ª
¤½¤ì¤¬¤³¤Á¤é¤Î¡ÖÀðÉ÷µ¡¥«¥Ð¡¼¡ÊÌµÃÏ¡¢¹³¶Ý¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤êÀðÉ÷µ¡ÍÑ¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ç¡¢110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥«¥Ð¡¼¤ÏÌÜ¤¬ºÙ¤«¤¤¤Î¤Ç¡¢»Ø¤ä¼ê¤¬Æþ¤ê¤Ë¤¯¤¤»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀðÉ÷µ¡¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÊÑ¤ËÉâ¤«¤Ê¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤Ê¤Î¤â¡ý
¥¬¡¼¥É¤ÎÎ¢Â¦¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡ý
¼è¤êÉÕ¤±¤Ï´ÊÃ±¡ª¥«¥Ð¡¼¤òÀðÉ÷µ¡¤Î¥¬¡¼¥É¤Ë¤«¤Ö¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëÀðÉ÷µ¡¤Ï¡¢Ä¾·Â34cm¡Á38cm¡¢±©º¬·Â30cm¤Î¤â¤Î¡£ÀðÉ÷µ¡¤Î·Á¾õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼è¤êÉÕ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¤¹¤ëÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥«¥Ð¡¼¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢ÀðÉ÷µ¡¥¬¡¼¥É¤ÎÎ¢Â¦¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë°ÂÁ´Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡ª
¥Ú¥Ã¥È¤ä»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤¿¤º¤éËÉ»ßÂÐºö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¤è¡£¥Û¥³¥ê¤è¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÌÅÝ¤ÊÀðÉ÷µ¡ËÜÂÎ¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤ÎÉÑÅÙ¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¢ö
º£²ó¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀðÉ÷µ¡¥«¥Ð¡¼¡ÊÌµÃÏ¡¢¹³¶Ý¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀðÉ÷µ¡¤Î¤Ò¤ä¤Ã¤È¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ëÂÐºö¤¬¤Ç¤¤ëÍ¥½¨¤Ê¥«¥Ð¡¼¤ò¡¢110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤À¤±¡ªµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2024Ç¯6·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£