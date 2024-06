Y-3×サッカー日本代表“炎”テーマのユニフォーム、ホームはダークネイビー＆アウェイは白を基調に

アディダス(adidas)とヨウジヤマモト(Yohji Yamamoto)によるコラボレーションブランド「Y-3(ワイスリー)」と、サッカー日本代表による初のコラボレーションが実現。「サッカー日本代表 2024 ユニフォーム」を2024年6月22日(土)よりY-3 国内直営店、アディダス直営店ほかにて販売し、7月1日(月)より一般販売。また、「サッカー日本代表 2024 カルチャーウェア コレクション」を7月1日(月)より販売する。

Y-3×サッカー日本代表、“炎”テーマのユニフォーム

2024年6月21日(金)にフランス・パリで発表したY-3 2025年春夏コレクションのランウェイにてお披露目された「サッカー日本代表2024 ユニフォーム」。“FIRE(炎)”をデザインテーマに掲げ、ホーム、アウェイ、そしてゴールキーパーユニフォームの3種類にヨウジヤマモトの精神と、サッカー日本代表チームが持つエネルギーと力強さを表現した。

「青い炎」がモチーフのホームユニフォーム

ホームユニフォームでは、“完全燃焼”をいとわないサッカー日本代表のプレースタイルからインスパイアされた、温度の高い「青い炎」がモチーフ。ダークネイビーを基調に、うねりを上げる小さな炎がひとつの大きな火柱へと成長するグラフィックをあしらった。

「赤い炎」がモチーフのアウェイユニフォーム

一方アウェイユニフォームでは、「赤い炎」のグラフィックを採用。ホワイトを基調としながら、精緻に配された炎のグラフィックは、ピッチ上での溌溂としたプレーと、ヨウジヤマモトを象徴する「アシンメトリー」なデザインを表現している。

ゴールキーパーユニフォーム

そしてゴールキーパーユニフォームには、ホームユニフォームと同じ炎のグラフィックをオン。キーパーによる素早いアクションとリーチをサポートする、カッティングとシルエットを採用している。

なお、アスリートのための機能性も確保。優れた速乾性を持つヒートレディ テクノロジーによって快適な着心地を実現しているほか、エンブレムやバッジは軽量性を考慮している。

デイリーウェアを展開するカルチャーウェア コレクションも登場

スポーツとラグジュアリーファッションを融合する「Y-3」ならではの「サッカー日本代表 2024 カルチャーウェア コレクション」にも注目だ。同じく“FIRE(炎)”をテーマに、デイリーに着こなせるジャケットやロングスリーブシャツ、セットアップで着られるショートパンツなどを用意している。

特に目を引くスーベニアジャケットは、ヴィンテージを彷彿とさせるデザインが魅力。シルキーなサテン生地で作られたリバーシブル仕様で、一方には炎の刺しゅうロゴとカラスのグラフィックを、もう一方にはY-3ラベルをあしらっている。

【詳細】

「サッカー日本代表 2024 ユニフォーム」

先行発売日:2024年6月22日(土)

先行取り扱い店舗:アディダス直営店、Y-3 国内直営店、一部のアディダスおよびY-3取り扱い店舗、アディダス オンラインショップ、アディダスアプリ、Y-3.com、Y-3 ZOZOTOWN

一般発売日:7月1日(月)

価格例:

サッカー日本代表 2024 ホーム オーセンティック ユニフォーム 18,700円

サッカー日本代表 2024 ホーム オーセンティック 長袖ユニフォーム 19,800円

サッカー日本代表 2024 ホーム レプリカ ユニフォーム 13,200円

サッカー日本女子代表 2024 ホーム レプリカ ユニフォーム 13,200円

キッズ サッカー日本代表 2024 ホーム レプリカ ユニフォーム 10,450円

サッカー日本代表 2024 アウェイ オーセンティック ユニフォーム 18,700円

サッカー日本代表 2024 アウェイ オーセンティック 長袖ユニフォーム 19,800円

サッカー日本代表 2024 アウェイ レプリカ ユニフォーム 13,200円

サッカー日本女子代表 2024 アウェイ レプリカ ユニフォーム 13,200円

キッズ サッカー日本代表 2024 アウェイ レプリカ ユニフォーム 10,450円



「カルチャーウェア コレクション」

一般発売日:7月1日(月)

取扱い店舗:アディダス直営店、Y-3 国内直営店、一部のアディダスおよびY-3取り扱い店舗、アディダス オンラインショップ、アディダスアプリ、Y-3.com、Y-3 ZOZOTOWN

価格例:

Y-3 JFA スーベニアジャケット 96,800円

サッカー日本代表 CW 長袖Tシャツ 34,100円

Y-3 JFA 半袖Tシャツ 17,600円

Y-3 JFA フーディー 34,100円

Y-3 JFA ショーツ 42,900円

サッカー日本代表 CW グラフィックショーツ 30,800円



