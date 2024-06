心を奪われるスペシャリテの「八寸」。日本人の舌に寄り添う食材の旨みあふれるイタリアン（東京・麻布十番）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は麻布十番駅近くにオープンした、食材の旨みを最大限に引き出した日本人の口に合う味わい深いイタリアン。

sez(東京・麻布十番)

牛ヒレ肉の炭火焼 写真:お店から

2024年5月、麻布十番駅から徒歩4分ほどの場所に、和とイタリアンが引き立てあい食材そのもののおいしさを堪能できる「sez」がオープンしました。シェフを務める後藤氏は、和食、寿司、イタリアンと幅広い分野で修業。これまで培ってきた経験をもとに食材の旨みを最大限に引き出し、日本人がおいしいと感じられる一皿をイタリアンで表現しています。

落ち着きのあるダイニング 写真:お店から

約1年新規オープンのテナントを探していましたが、偶然にも「麻布Lasen」と同じビルの2階が昨年末で空き、お店をオープンすることになったそう。店名は四季折々の自然の美しさ「雪月風花」から。ダイニングはシックなカラーのテーブルクロスが映える落ち着いた雰囲気で、8名まで利用できるテーブル席があります。さらに、雪化粧をイメージしたガラス張りの「雪月」、優雅に彩った「華美」と2部屋の完全個室を完備。プライベートな空間で周りを気にせず食事を楽しめます。

八寸 写真:お店から

コースは同店の魅力が詰まった「Dinner sez」17,600円と、贅沢な食材をふんだんに使用した「Dinner shifuku」26,400円の2種類。スペシャリテの「八寸」は大根の皮に包まれたキャンドルと一緒に提供され、高知県与力水産より直送の鮮魚や、スッポンのスープなどを堪能できます。パスタは全て手打ちで、鰻や牛ヒレは炭火でゆっくり火入れをしています。

毛蟹とカラスミのタリオリーニ 写真:お店から

ランチタイムには前菜の八寸、パスタ、肉料理で構成された「Lunch sez」7,700円を用意しています。

国際ソムリエ協会・ゴールド認定の資格を持ちワインスクールの講師も務めるソムリエによるワインペアリングもあるので、是非料理と共に楽しんでみてください。

空間、料理、サービス、全てが洗練され、訪れた人たちが感動の連続と評価するコースとドリンクを堪能できるレストラン。大切な人をアテンドして、心に残るひとときを過ごしてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

八寸 出典:ミィシュランさん

『間に出てきた焼き立てフォッカチャが外カリカリでもっちりで味がしっかりしてて。

目の前で切り分けてくれました。

これだけでも店前とかで売ればいいのにってみんなで言ってたくらいよ

そしてメインはうなぎにチーズ初めての体験。

これがまた合うんだよね。

ワインも濃厚なワインで、チーズと鰻を全てをまろやかにしてくれて、お料理をよりよくってこのことかって思ったよ〜。ペアリングってすごい

お肉は牛フィレ。柔らかいこと言うまでもなし。

デザートは塩麹のアイス。さっぱりして美味しい

そして、エスプレッソに羊羹。

この羊羹、どうやって四角く固まってるの?ってほど柔らかく、口に入れた瞬間溶けて行った…

気づいたら3時間。美味しいもの食べれて楽しいおしゃべり。ほんとに幸せな時間でした』(ミィシュラン)

手打ちパスタ 出典:辛口リースリングさん

『パンも自家製。パスタも手打ちでした。パスタは蛍烏賊の肝を上手に使い、深い味わいとなっていました。メインは白金豚の炭火焼。ジューシー。

デザートは2種類あったんですが、お腹いっぱいになってしまったので、コーヒーをいただきました。ソムリエさんの接客が気さくなのもいい。

私は料理ジャンルの融合があまり好きではないんですが、ここは融合ではなく共存。日本料理とイタリアンが混ざってはいない、でも両方とも引き立てあっている、境界線を上手に超えた料理を味わえます』(辛口リースリングさん)

<店舗情報>◆sez住所 : 東京都港区元麻布3-10-2 VENT VERT 2FTEL : 050-5593-5806

文:佐藤明日香

