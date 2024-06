10人の人気料理家が開発！米国ポテト協会「米国産フライドポテト×ご当地グルメ」特集

米国ポテト協会 日本代表事務所は、10人の人気料理家が開発した「米国産フライドポテト×ご当地グルメ」の特集ウェブページを公開しました。

おやつから軽食まで手軽に作れて小腹を満たせるレシピ紹介しています。

また、おうちスポーツ観戦を盛り上げる「進化系フライドポテト、スポーツフライ」の特集ページも公開中です。

■米国産フライドポテト×ご当地グルメ

大人も子供も大好きなフライドポテトと、近年人気の「ご当地グルメ」の最強コラボメニュー「ご当地ポテト」。

色々なカットがある米国産冷凍フライドポテトだからこそできる、アイデア料理がそろいました。

シューストリングポテト、ウエッジカットやハッシュブラウンを、電子レンジやフライパンで調理する、簡単にできる時短レシピを10人の料理家が紹介します。

・北海道 冷凍ポテトでいももち by ちおり

・山形 大好きなポテトでかんたん!小腹満たしのどんどん焼 by ともの

・神奈川 旨さがたまらない、冷凍ポテトde元祖タンタンメン風 by 美桜

・群馬 ソースでやみつき!青のり香!フライドポテトの簡単子供洋食 by 今日のおうちごはん!

・茨木 ホクホク、水戸納豆のポテチ―コロッケ by あおにーな

・静岡 桜えびとフライドポテトのかき揚げ by mayumillion

・愛知 あと一品にも!ポテトの鉄板ナポリタン風 by 暖(のん)

・兵庫 冷凍ポテトでボリューム満点 神戸名物そばめし by くまみ

・滋賀 サラダパン風 たくあんマヨポテトサンドコッペパン by maron

・福岡 ルウ&冷凍ポテトで簡単!とろ〜り卵のポテト焼きカレー by RINATY

■おうちスポーツ観戦を盛り上げる 進化系フライドポテト、スポーツフライ

米国ポテト協会 スポーツフライ

野球やサッカーなどのスタジアムグルメで人気の「フライドポテト」。

2024年も、多くのスポーツの国際大会が予定されており、「スポーツフライ」は自宅で観戦気分を盛り上げる、子供も大人も楽しめるフライドポテトのアレンジメニューです。

時短や簡単料理を得意とする料理家が、オリジナルの「スポーツフライ」を紹介します。

・絶品◎やみつき間違いなし!冷凍ポテトdeヤンニョム肉巻き by 美桜

・まん丸サクふわ ポテトアメリカンドッグ by AYA

・ハマる食感 ポテチキナゲット by ちゃんちー

・ポテト・トマト・モッツァレラのイタリアングリル by mayumillion

・10分で出来る!子供受け抜群!ジャーマンポテトカレーピザ by DOKIN

・冷凍ポテトで!明太餅チーズピザ風 by アヤコ

・ガーリックシュリンプポテト by 高橋善郎

