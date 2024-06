by Alpha Photo2024年6月18日に、半導体大手のNVIDIAの時価総額が3兆3350億ドル(約527兆円)に達し、Microsoftを超えて世界第1位の公開企業となりました。Nvidia passes Microsoft in market cap, is most valuable public companyhttps://www.cnbc.com/2024/06/18/nvidia-passes-microsoft-in-market-cap-is-most-valuable-public-company.html

Nvidia is now the world's most valuable company by market cap, ahead of Apple, Microsoft, and Google | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/tech-industry/nvidia-is-now-worlds-most-valuable-company-by-market-cap-ahead-of-apple-microsoft-and-googleNvidia overtakes Microsoft as the world’s most valuable company - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/6/18/24181393/nvidia-most-valuable-company-microsoft-apple-googleNVIDIAは2025年度第1四半期の決算報告で前年同期比18%増の260億4400万ドル(約4兆円)を計上しています。また、NVIDIAはGPUやAIアクセラレータなどの半導体製造だけでなく、データセンター部門でも大きな収益を上げており、2025年度第1四半期ではデータセンター部門だけで前期比23%増・前年比427%増の226億ドル(約3兆5000億円)の収益を記録したことも発表されています。NVIDIAの2025年度第1四半期収益は前年比262%増、特にデータセンター部門は前年比427%増で過去最高 - GIGAZINEAI関連のハードウェアで市場シェアの約80%を占めるNVIDIAに対する市場の期待はうなぎ登りで、NVIDIAの時価総額は2024年2月22日時点で2兆ドル(315兆円)を突破。その後2024年6月5日には時価総額が3兆1200億ドル(約492兆6700億円)に到達し、これまで時価総額ランキングで2位の地位にあったAppleを超え、NVIDIAが公開企業の時価総額ランキング2位に躍り出ていました。NVIDIAの時価総額が3兆ドルを突破、Appleを超えMicrosoftに次ぐ世界第2位に - GIGAZINENVIDIAの株価上昇はとどまることを知らず、それから約2週間後の2024年6月18日に、NVIDIAの株価は前日から3.5%上昇して1株当たり135.58ドル(約2万1400円)の最高値で取引を終えています。この結果NVIDIAの時価総額は3兆3350億ドルに達し、これまで時価総額が約3兆3200ドル(約473兆6700億円)でランキング首位だったMicrosoftを上回り、NVIDIAが世界で最も価値のある企業となりました。CompaniesMarketCap.comによる企業の市場価値ランキングトップ10はこんな感じです。なお、NVIDIAの時価総額がMicrosoftを上回った同日、Microsoftの株価は前日から0.45%下落し、時価総額は3兆3170億ドル(約523兆5980億円)、Appleの株価は1.1%の下落を見せ、3兆2900億ドル(約519兆3360億円)の時価総額で取引を終えています。