Microsoftが2024年6月10日に、Xbox Series XならびにXbox Series Sの新モデルを発表しました。発売は2024年のホリデーシーズンを予定しているとのことです。More Choices Than Ever Before with Three New Xbox Series X|S Consoles Coming Holiday 2024 - Xbox Wire

https://news.xbox.com/en-us/2024/06/09/xbox-series-x-s-new-console-options/Three New Xbox Series X|S Consoles - World Premiere Announce Trailer - YouTubeMicrosoft announces a disc-less Xbox Series X console in white - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/6/9/24174793/microsoft-xbox-series-x-white-digital-editionXbox to Launch All-Digital Versions of Series X and S Consoles in 2024https://variety.com/2024/gaming/news/xbox-all-digital-series-x-s-consoles-release-date-1236030080/2024年6月10日に行われたXbox Games Showcaseの中で、Microsoftが複数のXbox Series X/S新モデルを発表しました。発表されたのは以下の3モデルです。ストレージが従来の1TBから2TBに拡大された特別カラーのXbox Series X「ギャラクシーブラック」。Microsoftは「ギャラクシーブラック」について「星座と宇宙空間が呼び起こす探検と冒険の精神からインスピレーションを得た」と述べています。なお、価格は599.99ドル(約9万4000円)とのこと。また、ストレージが1TBで光学ディスクドライブを排除したXbox Series Xも発表されました。これまで、Xbox Series Xの本体カラーはブラック1色でしたが、今回新たなカラーであるロボットホワイトがXbox Series Xのバリエーションに加わることとなります。価格は449.99ドル(約7万円)です。さらに、Xbox Series Sの「ロボットホワイト」の容量はこれまで512GBに限られていましたが、今回、ストレージが1TBのモデルも発表されています。価格は349.99ドル(約5万5000円)です。Microsoftは今回発表した製品について「2024年のホリデーシーズンに発売予定」と述べています。なお、日本での発売予定や価格については明かされていません。さらに、Xbox担当社長であるサラ・ボンド氏は2024年4月に、ゲームの保存と上位互換を専門とするチームを設立したことや、Xboxが次世代ハードウェアで「史上最大の技術的飛躍」を目指していることを強調しています。Xboxがゲームの保存と上位互換を専門とするチームを設立、次世代Xboxでは「史上最大の技術的飛躍」を目指す - GIGAZINEボンド氏は「私たちの使命は、発売と同時に自社スタジオのタイトルをXbox Game Passに追加することで、Xboxをゲームのプレイに最適なデバイスにすることです。これこそが、現在と未来のXboxを定義するものであり、私たちは次世代機の開発に懸命に取り組んでいます」と語りました。