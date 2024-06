BTS、初の単独コンサートからスタジアムツアーまで！「2024 BANGBANG CON」メインポスター公開

BTS(防弾少年団)が「2024 BANGBANG CON」を通じて、過去の公演を一緒に振り返る時間を設ける。本日(4日)、公式SNSを通じて「部屋で楽しむBTSコンサート(BANGBANGCON)」のメインポスターが公開された。「BANGBANG CON」は、BTSの従来の公演実況を無料で観覧できる祝祭だ。ポスターによると、「2024 BANGBANG CON」は「2014 BTS LIVE TRILOGY EPISODE II THE RED BULLET」「2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL」「2019 BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF ‘THE FINAL'」など、合計3つの公演で構成された。

2014年、ソウルYES24ライブホール(旧AXホール)で開かれた「BTS LIVE TRILOGY EPISODE II THE RED BULLET」は彼らがデビューから1年4ヶ月で初めて開催した単独コンサートだ。当時、3日間で約5,000人の観客に会い、「No More Dream」「N.O」「We are bulletproof pt.1」のステージを披露した。続いて、2017年にソウル高尺(コチョク)スカイドームで開催された「BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL」が公開される。19の都市・40公演となるこのツアーのチケットは全て売り切れを記録し、合計55万人の観客を動員。また、それぞれの個性が輝いた7人7色のソロステージ並びに「FIRE」「DNA」「Spring Day」など、様々なヒット曲のパフォーマンスでファンを魅了した。2019年、ソウル蚕室(チャムシル)総合運動場オリンピックメインスタジアムで開かれた「BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF ‘THE FINAL'」は、スタジアムツアーのフィナーレを飾ったコンサートだ。彼らはこのツアーで合計24の都市で62公演を披露し、206万人の観客と呼吸した。韓国アーティストとして初めてイギリスのウェンブリースタジアムで単独コンサートを開催し、海外アーティストでは初めてサウジアラビアのスタジアムで公演を行い、公演の歴史の新たな地平を開いたと評価された。2014〜2019年まで、BTSの公演の歴史を振り返ることができる歴代クラスのコンサート実況と、BTSがARMY(BTSのファン)と共に成長する姿は、「2024 BANGBANG CON」の主な見どころになるとみられる。「2024 BANGBANG CON」は今月8日正午から、BTSの公式YouTubeチャンネル「BANGTANTV」を通じて公開される。