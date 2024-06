外見を変え、時には驚きの若返りを可能にすることもある美容整形手術。国際美容外科学会の統計によると、2022年に全世界で行われた外科的美容整形手術の総件数は約1,280万件に上り、その数は今も増加傾向にある。アメリカ、ブラジル、韓国がトップ3を占めるが、トルコも年間46万件(2022年統計)の美容整形手術が行われる美容整形大国だ。そのトルコで美容整形手術を受けた、ある男性の写真が耳目を集めている。手術前の姿は60代だと思われる男性が、術後には30歳は若返ったような外見になり、2枚の写真を並べるとまるで「父と息子」にも見える。英ニュースメディア『The Mirror』などが伝えている。

トルコのイスタンブールにある美容整形外科「Este Med Istanbul」が5月27日、同クリニックで美容整形手術を受けた男性のビフォーアフターの写真をSNSに投稿したところ、多くの驚きの声があがった。術前は頭髪が薄く、顔全体がたるみ、シワやほうれい線も目立つ男性の年齢は60代前後に見える。それが術後は一転して、顔全体の皮膚が引き上げられ、たるみやシワなどもなくなり、頭髪は豊かにフサフサになり、見事な髭も生えている。その外見は20代後半から30代の若々しい男性だ。「マイケル」という名前が明かされたこの男性は、頭皮を含む顔全体に数か所の美容整形術を受けたという。「Este Med Istanbul」の投稿には、次のように説明があった。「私たちは患者であるマイケルさんにフェイスリフト、ネックリフト、下眼瞼形成術、上眼瞼形成術、頬の脂肪除去術、鼻の形成術に加え、植毛手術を行いました。写真で見てもわかるように彼は驚くほどの変貌を遂げました。」「私たちは総合的な美しさを目指して施術を行っています。単に鼻の形成術や植毛手術をするだけでは、望んでいた見た目にはならない場合があるのです。そのため是非、当院の専門家チームに連絡を取っていただいてご自身に最適な施術についてご相談ください。無料のオンライン相談も受け付けております。」マイケルさんの驚愕の変貌ぶりには、多くの人が黙ってはいられなかったようで、このような声が寄せられている。「まるで父親と息子の写真だよ。」「彼はもう、iPhoneの顔認証ができなくなるね。」「この男性はおじいちゃんから孫へと変わったみたいだ。」「(米俳優の)ロバート・ダウニー・シニアからロバート・ダウニー・ジュニアになっちゃったよ。」しかしながら、中にはあまりの術前、術後の大きな変貌に「これは完全にフェイクだよ」と疑問を投げかける声も届いている。「Este Med Istanbul」は、昨年9月にも同クリニックで美容整形手術を受けた68歳の女性のビフォーアフター写真を投稿して大きな注目を集めた。女性は今回のマイケルさん同様、同一人物とは思えないほど若返って美しく変貌し、投稿には多くの人から驚きと疑念の両方の声が寄せられていた。テックインサイト編集部は、女性の手術を担当した整形外科医の男性に取材を行っている。医師によると、女性は計5回の手術を受けており、その詳細についても取材の中で明かしている。画像は『Facial Plastic Surgery, Dental Treatment and Cosmetic Products Instagram「We performed facelift, necklift, lower eyelid blepharoplasty」』『Dr. MAY Facial Plastic Surgery Instagram「Our lovely patient Miss Dilek after 2 years of rhinoplasty face lift and blepheroplasty surgeries..」』『Kenh14 「10 năm trải qua vô số lần dao kéo, cậu bạn Đà Nẵng khiến dân tình kinh ngạc khi so ảnh CMND với hiện tại: Ủa, phải cùng một người hông?」』『Báo Mới 「Chia tay mối tình năm 17 tuổi vì xấu xí và cái kết」』『The Sun 「OP HORROR I’m a beauty queen and couldn’t close my eyes or smile after undergoing botched £3,000 facelift」(Credit: East2West)』より(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)