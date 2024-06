犬や猫が人間のような仕草をすることもあるが、このほど人間のように座り込んでいる犬の動画がSNSに投稿され、大注目を集めている。階段にどっしりと腰を下ろして座る後ろ姿は、まるで疲れて休憩する人のように見えるのだ。動物専門ネットメディア『The Dodo』などが伝えた。アメリカ在住とみられるTikTokアカウント名「Lawrence」さん(以下、ローレンスさん)の5月25日に投稿した動画が、これまでに8400万回以上も視聴されるほど人気を集めている。ローレンスさんは“ブレイディ(Brady、1)”という名のオスのゴールデンドゥードルを飼っているが、動画にはブレイディの奇妙な姿が映っていた。

ローレンスさんはある日、ブレイディがスケルトンタイプの階段に変わったポーズをとって座っているのに気付いた。背後から撮影したブレイディの姿はどっしりと階段に腰を下ろし、まるで膝の上に両肘をついて座る人のようだった。ローレンスさんはブレイディがどのような姿勢をとっているのか気になったのか、前方へ移動した。するとブレイディは、前脚と後脚を階段の同じ踏み板の上にのせて座っており、普通の犬が“お座り”しているように見えた。しかし背後から見たブレイディは、まるで着ぐるみを着た人が座っているようだったことから、ローレンスさんは動画に「この後、僕のゴールデンドゥードルにファスナーがあるんじゃないか探してみようと思う」と言葉を添えていた。そしてこの動画には、ユーザーから次のような声が寄せられた。「絶対後ろにチャックあるよ! よく探してみて!!」「私だったら、『正体を現せ!』って叫んでいたかも(笑)」「なんだか『あ〜あ、4時から仕事だよ…』って感じで座っているよね。」また、「ブレイディはあなたに気付いてとっさに前脚を下ろしたのよ」という声も届き、それに対してローレンスさんは「確かに最初は肘が膝の上にあったんだよ」と返している。ローレンスさんは後日、ブレイディの体にファスナーがないか調べて、背中にファスナートップを発見するといったジョーク動画を投稿しており、ユーザーを楽しませていた。多くの人に驚きと笑いをもたらしたブレイディだが、普段は甘えん坊でやんちゃな普通の犬ということだ。画像は『Lawrence TikTok「trying to find the zipper on my goldendoodle after this」』『Shanghai Daily X「A video of a “human-like” black #bear」』『Mirror 「Owner of puppy, 2, dubbed ‘Chewbacca’ had no idea dog would grow to a human size」(Image: Mercury Press & Media Ltd)』『Yogi TikTok「Yogi my giant Caucasian Ovcharka.」』より(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)