ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」に、「開業9周年限定オリジナルルームキー付き宿泊プラン」が登場!

シリアルナンバーが入った、世界に一つだけの「スヌーピー」デザインのルームキーがもらえる宿泊プランです☆

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「スヌーピールームキー付き宿泊プラン」

価格:1人 12,500円〜(税込)

宿泊期間:2024年7月1日(月)〜9月30日(月)

特典:プラン限定ホテルオリジナルルームキー(1室につき1枚)・オリジナルアメリカンステッカーシール(全3種セット)

限定:先着100室

2024年8月に開業9周年を迎える、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、2024年7月1日より「スヌーピールームキー付き宿泊プラン」が登場!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとのコラボレーションで実現した、ホテル開業9周年記念ルームキーは、大人気の「スヌーピー」と、ホテルフロアコンセプトである「マイアミアールデコ」をモチーフにした限定のデザインです。

シリアルナンバーが入った世界に一つだけのルームキーを手に入れることができるのはこのプランだけ。

パークでの感動を、ホテルステイでも体験できます☆

ホテルオリジナルステッカープレゼント

期間:2024年8月1日(木)〜2024年8月31日(土)

時空を超えたアメリカ旅行をコンセプトにしたザ パーク フロント ホテル。

2024年は1940年代のアメリカ×パークフロントホテルをテーマにしたオリジナルステッカーが配布されます。

ロビー、フロントレセプション、レストランにて、来館した方全員が受けとることができます。

開業9周年を記念した「スヌーピー」デザインのルームキー付きプラン。

2024年7月1日(月)より宿泊できる、ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「スヌーピールームキー付き宿泊プラン」の紹介でした☆

10年目の特別な体験が続々!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』 10年目の特別な体験が続々!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』 続きを見る

BTSやSEVENTEENの楽曲と超熱狂の演出が融合したナイトイベント!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」 BTSやSEVENTEENの楽曲と超熱狂の演出が融合したナイトイベント!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」 続きを見る

※ルームキーの受け取りはチェックイン時です

※ルームキーのシリアルナンバーはランダムです

※当日のご宿泊で使用可能です。通常のルームキーも1室につき2枚配布されます

※次回以降ご宿泊の際も、フロントに提示すると何度でも使用できます

※ホテルのルームキー発行システムに変更があった場合、またはルームキー本体の破損や故障があった場合使えなくなることがあります

© 2024 Peanuts Worldwide LLC

Universal elements and all related indicia TM &© 2024 Universal Studios. All rights reserved. CR24-1644

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 世界に一つだけのシリアルナンバー入り!ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「スヌーピールームキー付き宿泊プラン」 appeared first on Dtimes.