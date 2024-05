DAY6、兵役による“ブランク”をものともしない人気の秘訣は？「老けない音楽を作るという心掛け」

DAY6が韓国のスター&スタイルマガジン「@star1」でグラビアページを飾った。今回の撮影は、4月にKアリーナ横浜で開催された授賞式「ASEA 2024」に際して行われた。レッドカーペットイベントを終えた彼らは、会場に設置された特別なフォトスタジオで豊かな表情と多彩なポージングを披露した。約3年ぶりとなる完全体グラビアにもかかわらず、変わらぬチームワークと阿吽の呼吸で撮影現場の雰囲気を盛り上げたという。

「ASEA 2024」は、DAY6のメンバーが全員兵役を終えて初の授賞式だった。彼らは「ASEA THE BEST BAND」と「ASEA THE BEST ROCK BALLAD」の2部門で受賞し、K-POP界を代表するバンドとしての圧倒的な存在感を今一度証明した。受賞に際して彼らは「除隊後、メンバー全員がそろって初めて出席した授賞式で、バンドとしてはもちろん、ソロとしても貴重な賞を頂けて本当に光栄です」とコメントした。兵役期間中も、「You Were Beautiful」「1ページになれるように」といったヒット曲が再びブームを巻き起こしたDAY6。彼らは冷めないブームの秘訣について「デビューしたころから『老けない音楽』をしようという気持ちで、音楽に真心を込めて取り組んできました。そのような思いが、聴いてくださる人々の心に響いたのだと思います」と語った。兵役後初の新譜となった8thミニアルバム「Fourever」もまた、大きな反響を得ている。タイトル曲の「Welcome to the Show」は韓国の主要音楽チャートで1位を獲得。それだけでなく、すべての収録曲がチャートインするという結果をもたらした。1064日という空白期間を感じさせない大きな存在感を見せつけた彼らは、カムバックアルバムとなった「Fourever」の満足度について「100点をあげたいです」と語り、「全7曲を愛していただいたようで嬉しいです」と語った。DAY6のグラビアとインタビュー全文は、「@star1」5月号に掲載中。